WEG anuncia inversión de 250 millones de dólares en México; construirá planta en Hidalgo y generará 2 mil empleos

La empresa brasileña WEG anunció una inversión de 250 millones de dólares en México, que se ejercerá de manera gradual hasta 2030 e incluirá una nueva planta industrial en Hidalgo, con la creación de 2 mil empleos directos y 4 mil indirectos.

El anuncio se realizó durante la conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que el proyecto fortalecerá la fabricación de equipos eléctricos utilizados en la industria, centros de datos e infraestructura tecnológica.

¿En qué consiste la inversión de WEG en México?

Marcelo Ebrard explicó que la inversión permitirá ampliar la capacidad industrial de WEG, empresa especializada en la fabricación de generadores, alternadores, transformadores y motores eléctricos.

El funcionario precisó que la nueva planta se instalará en Hidalgo y que los recursos se destinarán al desarrollo de infraestructura productiva durante los próximos cuatro años.

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Por su parte, Daniel Godinho, vicepresidente global de Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de WEG, señaló que el proyecto responde al incremento de la demanda de equipos eléctricos para centros de datos, inteligencia artificial y procesos de automatización.

Explicó que el crecimiento de estas tecnologías requiere infraestructura energética capaz de abastecer las necesidades de operación de nuevas instalaciones industriales.

¿Cuántos empleos generará WEG con su nueva planta en Hidalgo?

La compañía informó que la inversión permitirá crear 2 mil puestos de trabajo directos y aproximadamente 4 mil empleos indirectos.

Actualmente, WEG cuenta con más de 6 mil colaboradores en México, incluidos 400 ingenieros, además de cuatro parques industriales y una red de más de 500 distribuidores.

La empresa tiene más de 25 años de operaciones en territorio mexicano y ha invertido alrededor de 400 millones de dólares en los últimos años.

Sus instalaciones atienden a más de 2 mil clientes nacionales y exportan productos a más de 30 mercados internacionales.

¿Por qué WEG decidió ampliar sus operaciones en México?

Godinho señaló que la decisión de incrementar sus inversiones responde a las oportunidades de crecimiento industrial y a la demanda internacional de infraestructura eléctrica.

A escala global, WEG cuenta con más de 50 mil colaboradores, 69 plantas industriales en 18 países y presencia comercial en más de 135 mercados.

Ebrard destacó que la inversión hasta 2030 refleja la apuesta de la empresa por mantener sus operaciones y ampliar su capacidad de producción en México.

El secretario de Economía también reconoció la participación del Gobierno de Hidalgo, encabezado por Julio Menchaca, en las gestiones para concretar el proyecto.

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