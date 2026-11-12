Papa León XIV llama a la reconciliación en Perú con "justicia y sensibilidad"

El papa León XIV fue recibido este miércoles con fervor en Perú, país donde vivió cerca de dos décadas y al que calificó como su "patria", antes de llamar a los peruanos a enfrentar los momentos dolorosos de su historia reciente con "justicia y sensibilidad".

El sumo pontífice, que ostenta la nacionalidad peruana, llegó a Lima al final de la tarde. En su primer recorrido con el papamóvil fue recibido en las calles por una multitud de fieles, entre canciones, gritos y banderas del Vaticano. Es su primer viaje a Perú desde que en mayo de 2025 se convirtió en el jefe de la Iglesia católica.

"Regreso (...) a mi patria", aseguró en su celebrada vuelta a Perú, donde antes acompañó a los pobres, criticó a las autoridades y defendió el medio ambiente.

Así inició la última etapa de una intensa gira por Sudamérica, que incluyó a Uruguay y Argentina, pocas semanas después de ser operado de un cáncer al pulmón.

Perú atraviesa una inestabilidad política crónica. De sus últimos 14 gobernantes, seis pasaron por prisión y otro tuvo arresto domiciliario.

La presidenta Keiko Fujimori, incluida entre ellos, reivindica el régimen de su padre fallecido Alberto Fujimori (1990-2000), cuyo legado aún divide profundamente al país.

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Condenado por violaciones de derechos humanos, también se le atribuye la derrota de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso, responsable de atentados y masacres.

"Los sucesos del pasado merecen ser tratados con justicia y sensibilidad, dejando espacio para que crezca la concordia y que las diferencias puedan afrontarse con respeto", señaló el sumo pontífice frente a autoridades políticas y representantes de organizaciones civiles, durante su primer discurso en el Gran Teatro Nacional.

Jessibel Quispe, un ama de casa de 39 años, piensa que "en la política" su llegada "va a ayudar mucho". "Es como cuando viene mamá o papá y estamos peléandonos (...) y dice: tranquilos, calma, un abrazo", comenta en el centro limeño. Acompañada de su esposo y su bebé, esperaba ver ahí al papa.

El sumo pontífice, de 71 años, también llamó a "cultivar la honestidad, la rectitud y la disposición al encuentro para fortalecer las instituciones democráticas".

"Trabajar sin temor"

Lisaura Contreras, profesora de religión de 45 años, levanta un cartel con el rostro de León XIV. "En el Perú están ocurriendo muchas cosas malas, como muertes y sicariatos. Queremos que el papa nos traiga esperanzas", dice a la AFP.

Perú atraviesa una crisis de seguridad por la expansión de grupos criminales. De 2018 a 2025, los homicidios pasaron de 1,000 a 2,600, mientras que las denuncias por extorsión saltaron de 3.200 a 26.500, según datos de la policía. León XIV defendió el derecho de las "familias" a "salir a trabajar sin temor".

"Son aspiraciones sencillas, pero nadie debería verse privado de ellas", expresó. También pidió que la explotación de recursos cuide "la naturaleza" y respete "a las comunidades que dependen de ella", en un contexto de expansión de la depredadora minería ilegal y otras economías ilícitas.

Diversidad

El líder religioso instó al gobierno a tomar medidas para proteger las vidas de los peruanos ante desastres, en pleno fenómeno El Niño, cuyas lluvias anómalas ya han ocasionado las primeras inundaciones en ciudades del norte del país.

Robert Prevost también celebró la diversidad cultural del país, donde conviven pueblos costeros, andinos y amazónicos. "Las regiones del Perú conservan tradiciones propias y cada una aporta algo distinto a la vida nacional", señaló.

Después de Lima, el pontífice llegará a Chiclayo, ciudad norteña de la que fue obispo por cerca de ocho años, entre 2015 y 2023. Unas letras en su plaza principal la proclaman la "ciudad del papa León XIV".

El líder de los 1.400 millones de católicos del mundo celebrará allí una misa que, según el obispado local, podrá albergar a unos 1,5 millones de devotos.

El domingo arribará a Cusco, la antigua capital de los incas ubicada en los Andes, a 3.400 metros de altitud, y luego aterrizará en la amazónica Pucallpa, donde se reunirá con pueblos indígenas.