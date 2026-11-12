Tiroteo cerca de la Casa Blanca deja un muerto y 4 heridos en Washington; ocurrió dentro de un gimnasio

Al menos una persona murió y otras cuatro resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido la mañana de este jueves 12 de noviembre en Washington DC, Estados Unidos, a aproximadamente dos kilómetros de la Casa Blanca.

De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana (MPD), los disparos comenzaron poco antes de las 08:00 horas, tiempo local, en un gimnasio ubicado en el barrio de Logan Circle, donde se desplegó un operativo de seguridad y emergencia.

¿Qué pasó durante el tiroteo cerca de la Casa Blanca?

El jefe interino de la Policía Metropolitana, Jeffrey W. Carroll, informó que un hombre presuntamente abrió fuego dentro del gimnasio Vida Fitness y posteriormente realizó disparos en los alrededores del establecimiento.

Una de las víctimas murió dentro del gimnasio, mientras que cuatro personas resultaron lesionadas, una de ellas en estado crítico.

Las autoridades localizaron al presunto agresor en un departamento del séptimo piso de un edificio cercano. Tras escuchar un disparo, los agentes ingresaron al inmueble y encontraron al sospechoso con una herida de bala.

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¿Qué provocó el tiroteo en Washington DC?

Carroll explicó que las primeras investigaciones apuntan a un posible conflicto relacionado con el edificio de departamentos, aunque todavía no se ha determinado el motivo del ataque.

El tiroteo provocó el despliegue de policías, paramédicos y unidades de emergencia en Logan Circle, una zona residencial y comercial ubicada al norte de la Casa Blanca.

Testigos relataron que las personas que se encontraban dentro del gimnasio buscaron refugio tras escuchar las detonaciones.

BREAKING: The suspect believed to be behind this morning’s deadly shooting in Washington, D.C., has shot himself after spending more than an hour talking with police negotiators. Officials spent more than an hour talking with the suspect while he barricaded himself inside an apartment building. “Just moments ago, while communicating with that individual, officers heard a gunshot. As a response to that, officers forced entry into the apartment.” “When they did that, they located the suspect suffering from a gunshot wound.” — Fox News (@FoxNews) November 12, 2026

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar la secuencia de los hechos.

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