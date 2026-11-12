Madres buscadoras liberan el acceso a la Zona Hotelera de Cancún

La circulación vehicular en el carril de subida del Boulevard Kukulcán fue restablecida luego de que las Madres Buscadoras de Quintana Roo y el colectivo feminista Xtabay trasladaran su manifestación a un retorno ubicado en el camellón central, a la altura de una caseta de la Policía Turística, en la entrada de la Zona Hotelera.

El bloqueo se mantenía desde el viernes por la noche como parte de una protesta para exigir justicia por distintos casos.

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De acuerdo con representantes de los colectivos, el acercamiento de las autoridades ocurrió luego de que intensificaran sus acciones y cerraran también el acceso provisional ubicado en la avenida Enrique Savignac, conocida como El Table. Esta situación motivó que funcionarios se comunicaran con las manifestantes desde la noche del miércoles para atender sus exigencias.

Como parte de este acercamiento, se programó una reunión para aproximadamente las 13:00 horas de este jueves, en la que se prevé la participación de representantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del Tribunal Superior de Justicia, con el propósito de revisar los casos por los que las mujeres exigen justicia.

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Las manifestantes señalaron que mantendrán el plantón mientras esperan que se concrete el encuentro, pero sin volver a bloquear la circulación, a fin de evitar mayores afectaciones a los automovilistas y ciudadanos que transitan hacia la Zona Hotelera.

Hasta el momento no existen acuerdos definitivos, por lo que las integrantes de ambos colectivos permanecerán en el retorno en espera de que las autoridades atiendan sus demandas.