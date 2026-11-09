Casa Blanca activa alerta de seguridad tras choque de vehículo; Servicio Secreto detiene a conductor

El Servicio Secreto de Estados Unidos activó un protocolo de seguridad en la Casa Blanca este lunes 9 de noviembre de 2026, después de que un automóvil se estrelló contra un panel informativo en las inmediaciones del parque Lafayette, al norte de la residencia presidencial, en Washington.

El incidente ocurrió durante la mañana y provocó la movilización de elementos del Servicio Secreto, la Policía Metropolitana de Washington y efectivos de la Guardia Nacional.

Alrededor de las 10:02 horas, tiempo local, los agentes ordenaron a los periodistas que se encontraban en el exterior de la Casa Blanca resguardarse en la sala de prensa como medida preventiva.

¿Qué ocurrió cerca de la Casa Blanca este 9 de noviembre?

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo chocó contra un panel de información ubicado en el extremo norte del parque Lafayette, frente al complejo presidencial.

En un video difundido por el periodista Martin Austermuhle, del medio The Washington Sun, se observa a varios agentes alrededor del automóvil.

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Las imágenes muestran que los elementos de seguridad abrieron la puerta del conductor y sometieron a un hombre después de un forcejeo.

Posteriormente, el individuo fue detenido. Hasta el momento, las autoridades no han informado su identidad ni las causas que provocaron el choque.

¿Qué medidas tomó el Servicio Secreto tras el incidente?

El dispositivo incluyó restricciones temporales de acceso y medidas de resguardo para el personal de prensa de la Casa Blanca.

A las 10:40 horas, el automóvil permanecía en el lugar bajo vigilancia de efectivos de la Guardia Nacional.

BREAKING: White House press corps reportedly evacuated by USSS after someone crashed a vehicle into a sign near the White House and fighting with Secret Service and National Guard. https://t.co/QqV7azZPiQ — Breaking911 (@Breaking911) November 9, 2026

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer las circunstancias del incidente y determinar si el conductor enfrentará cargos.

Hasta ahora, no se ha confirmado que el choque estuviera relacionado con un intento de ataque contra el presidente Donald Trump.

El Servicio Secreto mantiene vigilancia en los accesos y alrededores de la Casa Blanca, mientras las autoridades revisan lo ocurrido.

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