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Brote de gripe aviar en granja de Umán continúa bajo vigilancia; aún se desconoce el origen del contagio

La OMSA señala que la fuente de la gripe aviar en la granja de Umán permanece como desconocida, aunque se presume, podría relacionarse con aves silvestres.

Por Lucio Brito

12 de nov de 2026

2 min

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Autoridad internacional mantiene el caso bajo seguimiento; aún se desconoce cómo ingresó el virus
Autoridad internacional mantiene el caso bajo seguimiento; aún se desconoce cómo ingresó el virus / Especial

El brote de influenza aviar H5N1 detectado en una granja de Umán continúa registrado como en curso ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), mientras las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia en la zona para descartar nuevos contagios. El origen de la infección todavía no ha sido determinado.

De acuerdo con la información del organismo internacional, el episodio comenzó el 30 de octubre y fue confirmado mediante pruebas de laboratorio realizadas el 4 y 5 de noviembre. Hasta el momento, México no ha notificado ante la OMSA otro establecimiento afectado por este brote.

La emergencia sanitaria provocó la pérdida de las 225 mil 860 gallinas ponedoras que había en la instalación: 862 murieron por la enfermedad y las otras 224 mil 998 fueron eliminadas como parte de las medidas para contener la propagación del virus.

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Las aves tenían aproximadamente 45 semanas de edad y se encontraban en su etapa productiva. Se trataba de gallinas destinadas a la producción comercial de huevo para consumo humano.

Tras confirmar la infección, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aplicó medidas de cuarentena, restricción de movimientos y desinfección, además de establecer un perímetro de vigilancia de 10 kilómetros alrededor de la granja.

En esa zona se contemplan inspecciones y toma de muestras en otras unidades avícolas para detectar posibles casos. Sin embargo, todavía no se han dado a conocer resultados concluyentes de esos trabajos que permitan establecer si hubo propagación fuera del establecimiento afectado.

La OMSA señala que la fuente de infección permanece como desconocida o no concluyente. Entre las posibilidades que las autoridades sanitarias han considerado figura el contacto con aves silvestres, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada.

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Este es el segundo brote de H5N1 documentado en Umán. En la emergencia nacional de 2022-2023, una granja perdió 90 mil 746 gallinas. Otros establecimientos de Yucatán también registraron afectaciones.

La reaparición del virus en el 2026 ocurre después de más de dos años sin brotes notificados de H5N1 en aves de corral en México. No obstante, la clasificación en curso no significa necesariamente que se estén presentando nuevos contagios, sino que el episodio sanitario todavía no ha sido declarado oficialmente resuelto.

Según la Secretaría de Agricultura, las aves afectadas representan el 0.09 % del inventario avícola nacional, por lo que el brote no compromete, de acuerdo con su evaluación, el abasto de huevo ni de carne de pollo.

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