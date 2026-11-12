Claudia Sheinbaum revela qué pasará con Nadia Beller tras recibir asilo en México: deberá reunirse con la SRE

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la abogada boliviana Nadia Beller deberá reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para determinar si permanecerá en territorio mexicano o continuará su viaje hacia otro país, después de recibir asilo diplomático.

Durante su conferencia mañanera de este jueves 12 de noviembre, la mandataria explicó que el Gobierno mexicano facilitó las condiciones para proteger a Beller, quien denunció amenazas contra su vida y sobrevivió a un presunto intento de feminicidio en Bolivia.

¿Qué pasará con Nadia Beller tras recibir asilo en México?

Sheinbaum señaló que la abogada deberá establecer comunicación con la Cancillería mexicana para informar cuáles son sus planes.

"Ella tiene que reunirse con la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahí determinar si ella se quiere quedar en México o va de tránsito a otro país", explicó.

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La presidenta precisó que las autoridades proporcionarán información adicional una vez que se realice el encuentro.

¿Por qué México concedió asilo a Nadia Beller?

La mandataria recordó que Beller denunció un intento de feminicidio presuntamente relacionado con su expareja, el consultor político argentino Fernando Cerimedo.

Además, señaló que la abogada ha denunciado una supuesta participación de Cerimedo en procesos electorales de América Latina, mediante estrategias en redes sociales dirigidas contra gobiernos de la región.

Sheinbaum sostuvo que las amenazas denunciadas por Beller fueron determinantes para otorgarle protección diplomática.

La Cancillería de Bolivia confirmó el miércoles 11 de noviembre que autorizó su salida hacia México mediante un salvoconducto.

IO