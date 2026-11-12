Trump amenaza con duplicar aranceles a México si no detiene caravanas de migrantes rumbo a EU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este jueves 12 de noviembre con duplicar inmediatamente los aranceles a México si el Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no detiene las caravanas de migrantes que atraviesan territorio mexicano con destino a la frontera estadounidense.

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario aseguró que se están formando grupos numerosos de personas que buscan ingresar a Estados Unidos, por lo que exigió a las autoridades mexicanas intervenir para impedir su avance.

¿Qué dijo Trump sobre los aranceles a México?

En su publicación, el presidente estadounidense afirmó que diversas caravanas de migrantes comenzaron su recorrido por México y advirtió que no permitirá su ingreso a territorio estadounidense.

"Se están formando enormes caravanas que han comenzado su marcha ilegal a través de México", escribió.

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Trump también aseguró que entre los integrantes de estos grupos se encuentran personas que, según sus declaraciones, otros países no quieren recibir.

"México debe detenerlas ahora y, si no lo hace, los aranceles a México se duplicarán inmediatamente", advirtió el mandatario.

Sin embargo, el presidente estadounidense no precisó qué productos mexicanos resultarían afectados por el posible incremento arancelario ni cuándo entraría en vigor la medida.

¿Por qué nuevas caravanas de migrantes avanzan por México?

La advertencia ocurre después de que aproximadamente mil 500 migrantes, principalmente centroamericanos, iniciaron el martes 10 de noviembre una caminata desde Tapachula, Chiapas, con la intención de llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con Reuters, algunos integrantes de la caravana expresaron su esperanza de que los resultados de las recientes elecciones legislativas estadounidenses permitan cambios en las políticas migratorias.

La amenaza de Trump representa un nuevo episodio de presión comercial sobre México por asuntos migratorios, en medio de las negociaciones económicas entre ambos países.

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