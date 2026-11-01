Canadá y Estados Unidos dicen estar cerca del fin de la guerra comercial

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente estadounidense, Donald Trump, consideraron el domingo que están cerca de una solución a la guerra comercial que enfrenta a las dos países con economías estrechamente ligadas.

Carney y Trump hablaron por teléfono sobre el conflicto comercial que estalló con los aranceles punitivos que impuso Trump a productos canadienses. Ottawa respondió con represalias.

"Tenemos las líneas generales de un acuerdo muy bueno con Canadá", declaró Donald Trump a la prensa antes de participar en un mitin en Iowa (centro de Estados Unidos), de cara a las elecciones legislativas de este martes.

"Estamos muy cerca de un acuerdo (...) que será fantástico para nuestros agricultores, fantástico para nuestro país y que también le convendrá a Canadá", añadió Trump, al mencionar aranceles nulos sobre las exportaciones agrícolas estadounidenses.

Poco antes, Mark Carney había informado en la red social X que había mantenido "una buena conversación" con el presidente estadounidense "sobre el futuro de los intercambios comerciales entre Canadá y Estados Unidos".

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Carney mencionó "discusiones constructivas sobre las grandes líneas de un acuerdo comercial mutuamente beneficioso".

"Nuestros equipos trabajarán durante las próximas semanas para lograr este resultado", concluyó el primer ministro primer ministro canadiense.

Carney se había enfrentado a Trump a finales de agosto al romper las negociaciones comerciales con la Casa Blanca.

Los aranceles establecidos por Trump encarecieron y obstaculizaron el comercio de productos canadienses necesarios para los estadounidenses, como la sal para el deshielo de las carreteras, lo que perjudicó la campaña electoral de algunos candidatos del campo presidencial en Estados Unidos.