Presidenta de México confirma avances en acuerdo comercial con Trump, pero aún no hay pacto sobre aranceles

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que las negociaciones comerciales con Estados Unidos registran avances importantes, aunque aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo para resolver las diferencias arancelarias entre ambos países.

Durante su conferencia mañanera de este lunes 26 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria respondió a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que ambos gobiernos están cerca de concretar un entendimiento comercial.

Sheinbaum explicó que las conversaciones continúan, particularmente en torno a los aranceles que afectan a sectores como el automotriz y el del acero.

Sheinbaum: México y Estados Unidos están cerca de un acuerdo comercial

La presidenta reconoció que las negociaciones bilaterales se encuentran en una etapa avanzada, pero pidió esperar antes de anunciar resultados.

"Vamos muy avanzados, pero todavía falta", declaró.

Noticia Destacada Presidenta Sheinbaum descarta fin del T-MEC tras declaraciones de Trump; México busca reducir aranceles

Sheinbaum insistió en que, pese a los acercamientos entre ambos gobiernos, aún quedan asuntos pendientes para concretar un acuerdo.

"Estamos muy cerca, pero aún no llegamos al acuerdo", puntualizó.

Secretaría de Economía mantiene negociaciones con Estados Unidos

Sheinbaum explicó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, continúa las conversaciones con las autoridades comerciales estadounidenses.

Precisó que existe comunicación con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) y con el Departamento de Comercio para avanzar en los temas pendientes.

Las negociaciones incluyen las diferencias arancelarias que afectan a sectores estratégicos, particularmente la industria automotriz y la producción de acero y aluminio.

¿Cuándo se anunciará el acuerdo comercial entre México y Estados Unidos?

La presidenta no estableció una fecha para concluir las negociaciones ni adelantó los términos de un posible entendimiento.

Aunque reconoció avances, aclaró que todavía es necesario resolver asuntos pendientes antes de confirmar un acuerdo entre ambos gobiernos.

El diálogo ocurre en el contexto de las discusiones comerciales vinculadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por ahora, México y Estados Unidos mantienen las conversaciones abiertas, sin que exista un anuncio oficial sobre la eliminación o reducción de los aranceles a los sectores automotriz y siderúrgico.

IO