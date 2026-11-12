Habilitan nuevo dispositivo de circulación por bloqueo de madres buscadoras en El Table, Cancún

Un nuevo dispositivo de circulación fue implementado desde las primeras horas de este jueves en el acceso a la Zona Hotelera de Cancún, luego de que madres buscadoras ampliaran el bloqueo hacia la avenida Enrique Savignac, en la zona conocida como El Table, lo que obligó a las autoridades de Tránsito a modificar nuevamente los sentidos de circulación para mantener el ingreso al bulevar Kukulcán.

Como parte de este operativo, el carril de bajada de la Zona Hotelera fue habilitado en doble sentido, de manera que los automovilistas puedan ingresar hacia el bulevar Kukulcán, mientras permanece cerrado el carril de subida debido a la manifestación que las integrantes del colectivo mantienen desde el pasado viernes.

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Esta modificación ha generado congestionamiento en las avenidas Bonampak y Cobá, donde conductores deben incorporarse al carril habilitado en sentido contrario para continuar su trayecto hacia la zona turística.

La situación afecta principalmente a trabajadores del sector hotelero que se trasladan a sus centros laborales durante las primeras horas del día.

Elementos de la Dirección de Tránsito, así como personal de Protección Civil y Bomberos, permanecen en las inmediaciones para coordinar la circulación, orientar a los automovilistas y prevenir accidentes ante el incremento del flujo vehicular.

El cambio de circulación se produjo luego de que las manifestantes también cerraran el acceso por la avenida Enrique Savignac, conocida como la ruta de El Table, que anteriormente era utilizada por los conductores como alternativa para incorporarse al bulevar Kukulcán.

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El bloqueo forma parte de la protesta que mantienen las madres buscadoras para exigir atención de las autoridades estatales a sus demandas. Hasta el momento, no se había concretado un acuerdo que permitiera liberar las vialidades.

Ante las restricciones, se recomienda a los automovilistas utilizar como alternativas el Puente Vehicular Nichupté, Puerto Cancún y el bulevar Luis Donaldo Colosio.