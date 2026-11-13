Microsoft revela qué provocó la caída mundial de sus servicios y descarta un ciberataque

Microsoft confirmó que la caída mundial de sus servicios registrada este viernes 13 de noviembre de 2026 fue provocada por un problema técnico relacionado con una ampliación previa de la capacidad de su red, y descartó que se tratara de un ciberataque.

A través de su cuenta oficial de X, la compañía tecnológica explicó que una modificación reciente en su infraestructura de red puso de manifiesto una falla originada durante una actualización anterior.

La empresa informó que logró corregir el problema principal y que sus servicios comenzaron a recuperarse de manera gradual en las regiones afectadas.

¿Qué provocó la caída mundial de Microsoft?

De acuerdo con la compañía, el incidente estuvo relacionado con trabajos de ampliación de la capacidad de su red, cuyo objetivo es permitir el procesamiento de mayores volúmenes de información y tráfico.

Microsoft precisó que el problema técnico se manifestó después de realizar un cambio posterior en su infraestructura.

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Asimismo, descartó que las interrupciones estuvieran relacionadas con problemas de ciberseguridad, inteligencia artificial o agentes automatizados, como se especuló en redes sociales.

Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataformas de Microsoft, señaló que no existían indicios de actividades maliciosas relacionadas con el incidente.

Microsoft confirma recuperación gradual de sus servicios

La tecnológica informó que se registraba una recuperación generalizada y mayor estabilidad en sus plataformas, aunque el restablecimiento completo continuaba en proceso.

Explicó que decidió recuperar los servicios por etapas para verificar su funcionamiento y evitar nuevas interrupciones.

Microsoft reconoció que este procedimiento tomó más tiempo, pero señaló que permitió comprobar la estabilidad de los sistemas durante cada fase.

El gigante Microsoft da por solucionado su fallo técnico que ha afectado a millones de usuarios. La caída, de la que sigue recuperándose el servicio, ha provocado problemas informáticos en todo el mundo. https://t.co/OFntmVi4ls — Telediarios de TVE (@telediario_tve) November 13, 2026

¿Qué hará Microsoft después de la falla global?

La compañía ofreció disculpas a los usuarios afectados por las interrupciones y aseguró que continuará con las labores necesarias para normalizar sus operaciones.

También anunció que publicará un informe detallado sobre las causas y consecuencias del incidente una vez que concluya la revisión técnica.

Hasta el momento del comunicado, Microsoft reportaba avances en la recuperación de sus servicios, sin confirmar que el restablecimiento hubiera concluido en todas las regiones.

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