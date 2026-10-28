México atendió alerta mundial por fallas en PHP y reforzó ciberseguridad del Gobierno, aseguró Sheinbaum Pardo

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno federal atendió una alerta internacional relacionada con vulnerabilidades en el lenguaje de programación PHP, utilizado en numerosos sitios de internet, y aplicó medidas para proteger las páginas oficiales.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria confirmó que algunas plataformas gubernamentales fueron deshabilitadas temporalmente como medida de precaución.

Sheinbaum explicó que los servicios fueron restablecidos poco después, tras los trabajos realizados por las áreas responsables de seguridad informática.

Sheinbaum confirma medidas de ciberseguridad ante alerta por PHP

La presidenta señaló que las autoridades federales tuvieron conocimiento de la alerta y realizaron las acciones necesarias para atender los posibles riesgos.

Indicó que las áreas de ciberseguridad del Gobierno de México, junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, trabajan en la protección de los portales institucionales.

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"Hubo la alerta y se trabajó para poder [...] se bajaron durante un tiempo y en poco tiempo se levantaron nuevamente", explicó.

¿Qué fallas de seguridad en PHP provocaron la alerta internacional?

La alerta internacional se emitió el 21 de octubre de 2026, después de que se identificaran dos vulnerabilidades críticas en PHP, registradas como CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619.

Ambas fallas podrían permitir a ciberdelincuentes ejecutar código de manera remota en servidores vulnerables sin necesidad de autenticación. Diversas agencias internacionales recomendaron aplicar actualizaciones de seguridad.

Gobierno de México reforzará protección de páginas oficiales

Sheinbaum reconoció que los sistemas informáticos enfrentan mayores riesgos ante el desarrollo de nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial.

Por ello, destacó la necesidad de fortalecer permanentemente los mecanismos de protección de las plataformas gubernamentales.

La presidenta aseguró que las autoridades federales continuarán con las tareas de ciberseguridad para proteger los servicios digitales.

No obstante, no precisó cuántas páginas del Gobierno mexicano fueron deshabilitadas temporalmente ni informó de ataques exitosos o filtraciones de datos relacionados con las vulnerabilidades de PHP.

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