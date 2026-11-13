Claudia Sheinbaum prepara aplicación de salud con inteligencia artificial: 15 millones de mexicanos ya usan esta tecnología

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que el Gobierno federal trabaja en el desarrollo de una aplicación de inteligencia artificial (IA) para brindar orientación sobre temas de salud, ante el creciente número de mexicanos que utilizan estas herramientas para realizar consultas médicas y psicológicas.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 13 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria señaló que, según información proporcionada por empresas tecnológicas, cerca de 15 millones de mexicanos utilizan aplicaciones de inteligencia artificial para consultar problemas relacionados con su salud.

¿Cómo funcionará la aplicación de inteligencia artificial para la salud en México?

Sheinbaum explicó que la Secretaría de Salud trabaja con empresas de inteligencia artificial y telefonía para desarrollar una herramienta que ofrezca orientación médica respaldada por criterios del sistema público de salud.

El objetivo es incorporar esta tecnología al proyecto de Servicio Universal de Salud, con mecanismos que permitan proteger los datos personales de los usuarios y proporcionar información confiable.

La presidenta manifestó especial preocupación por las consultas relacionadas con salud mental, particularmente entre jóvenes que recurren a estas plataformas para solicitar orientación psicológica.

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Por ello, planteó que las respuestas sobre cuestiones médicas estén respaldadas por la Secretaría de Salud y cuenten con acompañamiento de profesionales.

Inteligencia artificial también apoyará diagnósticos médicos

La mandataria informó que otro de los objetivos del Gobierno federal es ampliar el uso de inteligencia artificial para interpretar estudios médicos, como radiografías, resonancias magnéticas y mastografías.

Explicó que esta tecnología puede apoyar a los especialistas en la interpretación de imágenes y reducir los tiempos necesarios para realizar determinados diagnósticos.

Precisó que algunos equipos médicos adquiridos por el sector salud ya incluyen herramientas de inteligencia artificial.

¿La inteligencia artificial podrá recetar medicamentos?

Sheinbaum consideró que las aplicaciones de inteligencia artificial no deben recetar medicamentos sin intervención de personal médico.

Explicó que estas herramientas pueden ofrecer recomendaciones generales de carácter preventivo, pero las indicaciones sobre tratamientos farmacológicos deben contar con respaldo profesional.

Finalmente, señaló que la Secretaría de Salud continúa trabajando en el proyecto y que posteriormente se darán a conocer sus características, alcances y mecanismos de funcionamiento.

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