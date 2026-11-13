Secretaría de Agricultura descarta nuevos casos de influenza aviar en Yucatán; hay ocho municipios en cuarentena

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA) informa que no se han detectado nuevos casos de influenza aviar de alta patogenicidad AH5N1 en Yucatán, luego del brote registrado el pasado 5 de noviembre en una granja de postura comercial del municipio de Umán.

Como parte del operativo de emergencia, técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) mantienen la vigilancia en todas las unidades de producción avícola y predios de traspatio de la zona perifocal, que comprende cuatro municipios. Además, recolectan muestras en granjas de engorda, postura comercial y reproductoras ubicadas dentro del perímetro de riesgo para descartar nuevos contagios.

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Las muestras son analizadas en el Laboratorio Oficial de Bioseguridad Nivel 2, en Mérida, y en la Unidad de Aislamiento de Alta Seguridad para el Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Exóticas y Emergentes de los Animales, en Ciudad de México. De acuerdo con la dependencia, todos los resultados han sido negativos a influenza aviar AH5N1.

Por otra parte, especialistas de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) realizaron el análisis genómico del virus en menos de cinco días. Los resultados indican que el patógeno detectado en Umán está relacionado con aves silvestres de la ruta migratoria del Mississippi, que se desplazan hacia el sur del continente durante la temporada otoño-invierno.

Senasica mantiene cuarentena en ocho municipios de Yucatán

Para contener el brote, personal veterinario del Senasica realizó la despoblación de la granja afectada, que albergaba 225 mil 860 aves de postura, y mantiene las labores de limpieza, saneamiento y desinfección de las instalaciones.

Asimismo, se estableció una cuarentena interna preventiva en ocho municipios de Yucatán: Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán, con el propósito de reforzar el control sobre la movilización de aves y productos avícolas en la región.

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La disposición establece que las aves y los productos provenientes de la zona de contención deben contar con resultados negativos a influenza aviar y una autorización de movilización expedida por la Dirección General de Salud Animal del Senasica.

También se determinó que la pollinaza y la gallinaza deben recibir tratamiento térmico dentro de las granjas y no pueden salir de las instalaciones, debido al riesgo de dispersión del virus. De manera adicional, especialistas de la CPA-Senasica realizan inspecciones para verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

AGRICULTURA reitera que la avicultura nacional se mantiene fuera de riesgo y que el abasto de productos pecuarios está garantizado. También asegura que el consumo de carne de ave y huevo es seguro para la población.