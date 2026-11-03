Evacuan a más de mil personas del Ayuntamiento de Tijuana por sismo.

Este martes 3 de noviembre de 2026, el XXV Ayuntamiento de Tijuana activó sus protocolos de emergencia y realizó la evacuación a más de mil personas del Palacio Municipal, luego de que se percibiera un movimiento telúrico de magnitud 4.7 con epicentro en el municipio de Mexicali.

Las autoridades informaron que el sismo se registró aproximadamente a las 10:30 horas, teniendo su epicentro en el Valle de Mexicali, en las inmediaciones del Ejido Saltillo y la zona norte de Delta. El sismo fue provocado por la actividad tectónica del sistema de fallas geológicas asociadas a la Falla de San Andrés.

Ayuntamiento de Tijuana evacua a más de mil personas tras sismo

Debido a la baja profundidad focal del temblor, las ondas se propagaron a lo largo del norte del estado, siendo levemente percibidas por la población y por los sensores sísmicos instalados en diversas estructuras gubernamentales de Tijuana y Ensenada; lo que llevó a la evacuación.

Tras sonar la alarma sísmica, brigadistas y personal de Protección Civil coordinaron el desalojo preventivo del inmueble en aproximadamente seis minutos. Se informó que se evacuó a mil 020 personas, siendo 900 empleados del Ayuntamiento y cerca de 120 ciudadanos que realizaban trámites en el recinto.

Palacio Municipal de Tijuana fue evacuado con eficiencia de forma preventiva durante el sismo de 5 grados. ¿Tu tienes programa de reacción en caso de emergencias en el trabajo o escuela? 📍 #Sismo #Tijuana #Evacuación https://t.co/sAcLcu0gCo — Alfredo Alvarez (@alfredoalvarez1) November 3, 2026

Posteriormente, ingenieros y personal especializado realizaron una inspección estructural detallada en el edificio. Tras descartar daños visibles o riesgos para los ocupantes, las autoridades determinaron que no se registraron personas lesionadas ni afectaciones materiales, por lo que el personal retornó a sus labores habituales.

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