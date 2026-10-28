Exportaciones de México crecen 37.9% en septiembre; Sheinbaum atribuye aumento al auge de la inteligencia artificial en EU

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, atribuyó el crecimiento de las exportaciones mexicanas al fortalecimiento de la integración económica con Estados Unidos y al aumento de la demanda de componentes electrónicos utilizados en inteligencia artificial, centros de datos y servidores.

Durante su conferencia mañanera de este miércoles 28 de octubre de 2026, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria se refirió a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que reportó un crecimiento anual de 37.9 por ciento en las exportaciones durante septiembre, con un valor de 77 mil 797 millones de dólares.

Las cifras oficiales también muestran que las exportaciones no petroleras hacia Estados Unidos aumentaron 43.5 por ciento respecto al mismo mes de 2025.

Sheinbaum explica por qué aumentaron las exportaciones de México

La presidenta señaló que el crecimiento del comercio exterior está relacionado con las cadenas de producción que comparten México y Estados Unidos, particularmente en la industria tecnológica.

Explicó que la expansión de la inteligencia artificial y la construcción de centros de datos en territorio estadounidense han incrementado la demanda de componentes fabricados en México.

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"El boom que ha tenido la inteligencia artificial, los centros de datos en Estados Unidos, las nuevas computadoras, los nuevos servidores, está generando mayor exportación de electrónicos", afirmó.

Sheinbaum destacó que ambos países mantienen procesos industriales compartidos, en los cuales distintas piezas cruzan la frontera durante sus etapas de producción.

La mandataria sostuvo que esta relación debe mantenerse bajo un esquema de integración económica que respete la soberanía de ambas naciones.

México acumula ocho meses de crecimiento de doble dígito en exportaciones

De acuerdo con las cifras del INEGI, las exportaciones mexicanas acumularon ocho meses consecutivos con incrementos anuales de dos dígitos.

En septiembre, las manufacturas registraron un crecimiento de 39 por ciento, mientras que las exportaciones de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos aumentaron 94.7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

La presidenta señaló que las empresas tecnológicas estadounidenses mantienen interés en producir componentes en México, no solamente por los costos laborales, sino por la disponibilidad de personal especializado.

Destacó la formación de ingenieras e ingenieros mexicanos y adelantó que su administración revisa los reconocimientos internacionales obtenidos por jóvenes del país en matemáticas, ingeniería y desarrollo tecnológico, con la intención de invitarlos a Palacio Nacional.

Sheinbaum destaca mercado interno y anuncia más obra pública en 2027

Además del crecimiento exportador, Sheinbaum destacó el comportamiento del mercado interno y las ventas de automóviles en México.

La mandataria sostuvo que el incremento de los salarios y del poder adquisitivo de las familias ha contribuido a fortalecer el consumo nacional.

También mencionó que la inversión en infraestructura pública forma parte de los factores que impulsan la actividad económica.

Finalmente, adelantó que el Gobierno federal incrementará las obras públicas durante 2027, aunque no precisó montos adicionales ni proyectos específicos durante esta respuesta.

Sheinbaum reiteró que la integración productiva con Estados Unidos, el desarrollo tecnológico y el fortalecimiento del mercado interno son elementos centrales para el desempeño de la economía mexicana.

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