Carro bomba en Cúcuta deja 11 heridos y provoca nuevas explosiones cerca de comando policial

Un vehículo cargado con explosivos detonó durante la madrugada de este sábado 1 de agosto cerca del comando de la Policía de Norte de Santander, en Cúcuta, Colombia, lo que dejó un balance inicial de ocho uniformados y tres civiles heridos.

El atentado ocurrió en el barrio Tasajero, en una zona cercana a viviendas, establecimientos comerciales y la central de abastos Cenabastos. La explosión causó daños materiales en inmuebles y vehículos ubicados alrededor de las instalaciones policiales.

Después de la primera detonación, otros artefactos explosivos fueron lanzados en el mismo sector, lo que obligó a las autoridades a cerrar las vías próximas y desplegar equipos especializados para descartar nuevas amenazas.

El balance de víctimas permanecía sujeto a actualización durante este sábado. Reportes posteriores señalaron un mayor número de policías lesionados y la muerte de un perro de la institución durante el ataque.

¿Cómo ocurrió el atentado con carro bomba en Cúcuta?

El vehículo fue estacionado cerca del comando departamental de la Policía. Su presencia no despertó sospechas inmediatas porque durante la madrugada circulan por la zona camiones cargados con alimentos y productos agrícolas destinados a Cenabastos.

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Entre las personas lesionadas se encuentra una mujer que vendía café en un puesto callejero. Los heridos fueron trasladados a centros médicos de Cúcuta para evaluar la gravedad de sus lesiones.

Investigadores, técnicos antiexplosivos y agentes de inteligencia comenzaron a revisar cámaras de seguridad, restos del vehículo y recorridos previos para establecer quién trasladó la carga y cómo fue activada.

Autoridades investigan posible participación de grupos armados

En Norte de Santander operan estructuras del Ejército de Liberación Nacional y el Frente 33 de las disidencias de las antiguas FARC, además de organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando.

Las autoridades colombianas atribuyeron inicialmente el atentado al ELN y ofrecieron una recompensa por información que permita localizar a los responsables. No obstante, la atribución deberá sustentarse con las pruebas reunidas durante la investigación.

La región ya había registrado ataques recientes contra la Fuerza Pública. En mayo, el Gobierno colombiano responsabilizó al ELN de una serie de agresiones con explosivos contra policías y militares durante el periodo electoral.

#TERROR 🚨 Cúcuta bajo fuego 🚨 La capital nortesantandereana amaneció este sábado 1AGO bajo un fuerte ambiente de tensión tras atentado con explosivos perpetrado en las inmediaciones del comando de la Policía de N. S/der, el cual también causó daños en infraestructuras cercanas.… pic.twitter.com/Kjne2Rbggv — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 1, 2026

Atentado ocurre durante las Ferias de Cúcuta

El ataque se produjo mientras la ciudad celebraba sus ferias, por lo que autoridades y representantes políticos lamentaron que la violencia alterara las actividades públicas y generara temor entre los habitantes.

La congresista Diana Riveros expresó su solidaridad con los policías y las familias afectadas, mientras el senador Wilmer Carrillo condenó la agresión y pidió avanzar en la identificación de sus autores.

El atentado también ocurre a pocos días de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ha prometido fortalecer la respuesta militar y policial contra las guerrillas y organizaciones criminales. Las autoridades mantienen acordonada la zona y no habían informado sobre capturas relacionadas con el caso.

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