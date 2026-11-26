El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este jueves al intercambio de inteligencia entre China y Rusia con Irán, ante los reportes de que Teherán ha contado con la información de sus dos aliados para atacar bases militares estadounidenses.

Durante una breve rueda de prensa con periodistas en su casa de Mar-a-Lago, en Florida, Trump señaló que había conversado sobre el conflicto con Irán durante su reciente reunión trilateral con sus homólogos de China, Xi Jinping, y Rusia, Vladimir Putin.

"Mi reunión con el presidente Xi fue una reunión increíble. Creo que ellos están muy poco implicados con Irán. Podrían implicarse, pero implicarse, para mí, significaría disparar, no darles un poquito de información", dijo Trump.

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"Nosotros hacemos lo mismo, por cierto. Y ya saben, cuando dicen que puede que nos estén espiando, bueno, nosotros también los espiamos a ellos", agregó.

En cuanto al intercambio de inteligencia con Rusia, Trump dijo: "No creo que les den demasiado".

Agregó que ambos países quieren que el conflicto con Irán termine y añadió: "Creo que en ese sentido me están ayudando".