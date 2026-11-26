El Gobierno de México fijó su postura frente al reciente anuncio de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), al advertir que no permitirá acciones unilaterales ni intervenciones de agencias extranjeras dentro del territorio nacional.

A través de un pronunciamiento publicado en su cuenta oficial de X, el Gabinete de Seguridad federal sostuvo que el país cuenta con instituciones propias para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

La declaración se produjo después de que la DEA, encabezada por Terry Cole, anunciara la habilitación de canales para recibir información sobre integrantes y colaboradores de organizaciones criminales, así como funcionarios presuntamente relacionados con estas estructuras delictivas.

Ante este escenario, el Gobierno mexicano subrayó que cada nación debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate al crimen organizado, sin desconocer las facultades de las autoridades de otros países.

Gobierno de México establece límites a la intervención de la DEA

En su mensaje, el Gabinete de Seguridad dejó claro que la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad debe desarrollarse mediante mecanismos institucionales y bajo condiciones de respeto a la soberanía nacional.

La dependencia enfatizó que México tiene autoridades facultadas para investigar cualquier denuncia relacionada con actividades criminales y actos de corrupción, por lo que las acciones en esta materia deben respetar las atribuciones de las instituciones mexicanas.

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El pronunciamiento también establece que la cooperación internacional no significa aceptar subordinación ni permitir que organismos extranjeros realicen acciones por cuenta propia dentro del país.

Estos son los cuatro principios de México para cooperar con Estados Unidos

El Gobierno federal reiteró que la relación con otros países, particularmente en materia de seguridad, debe mantenerse bajo cuatro principios que considera fundamentales:

Respeto a la soberanía e integridad territorial: ninguna acción debe vulnerar la autoridad de México sobre su territorio.

ninguna acción debe vulnerar la autoridad de México sobre su territorio. Responsabilidad compartida y diferenciada: cada país debe asumir las obligaciones que le corresponden frente a la delincuencia organizada.

cada país debe asumir las obligaciones que le corresponden frente a la delincuencia organizada. Respeto y confianza mutua: la colaboración debe construirse mediante el diálogo y los acuerdos entre gobiernos.

la colaboración debe construirse mediante el diálogo y los acuerdos entre gobiernos. Cooperación sin subordinación: trabajar conjuntamente no significa que una nación esté sometida a las decisiones de otra.

La administración de Claudia Sheinbaum reiteró que mantiene su disposición para colaborar con Estados Unidos en el combate al narcotráfico y las organizaciones criminales, pero insistió en que cualquier mecanismo de coordinación debe respetar estos lineamientos.

¿Qué anunció la DEA que provocó la respuesta de México?

La Administración para el Control de Drogas estadounidense anunció la apertura de canales para recibir información relacionada con integrantes de organizaciones criminales designadas como terroristas por Estados Unidos, sus colaboradores y funcionarios que presuntamente les proporcionen apoyo.

Ante el anuncio de la @DEAHQ, el Gabinete de Seguridad del @GobiernoMX reitera que México no acepta acciones unilaterales ni injerencias en su territorio. México cuenta con instituciones facultadas para recibir denuncias, investigar delitos, combatir la corrupción y evitar la impunidad. Cada país debe asumir las responsabilidades que le corresponden en el combate a la delincuencia organizada. Reafirmamos nuestro compromiso con la cooperación internacional, siempre bajo cuatro principios irrenunciables: pleno respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación. — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 26, 2026

La iniciativa contempla recopilar datos sobre redes delictivas y posibles actos de corrupción vinculados con estas estructuras.

El anuncio generó una respuesta del Gobierno mexicano, que defendió las facultades de sus instituciones para investigar delitos dentro del país.

Con este posicionamiento, el Gabinete de Seguridad reiteró que México está dispuesto a mantener la cooperación internacional, pero estableció que esta deberá desarrollarse mediante acuerdos y con pleno respeto a la independencia y soberanía nacional.

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