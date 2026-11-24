El Senado de la República rindió un minuto de silencio y otro de aplausos en memoria de los cuatro integrantes del Ejército Mexicano que murieron durante la Operación Centella, realizada el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, donde fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Durante la sesión de este martes 24 de noviembre, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, expresó su solidaridad con los familiares de los elementos fallecidos y con los diez militares que resultaron heridos durante el operativo federal.

El homenaje fue solicitado por el senador de Morena, Óscar Cantón Zetina, quien reconoció la participación de las Fuerzas Armadas en las acciones contra la delincuencia organizada.

¿Quiénes son los militares que murieron durante la Operación Centella?

El senador Cantón Zetina identificó a tres de los cuatro elementos fallecidos durante el despliegue de seguridad:

Luis Eduardo Méndez Peña.

Abraham López Aparicio.

José Guadalupe Luna Castillo.

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La identidad del cuarto militar permanece reservada a petición de sus familiares.

El legislador destacó la valentía y el compromiso de los elementos que participaron en la operación que permitió la captura del presunto líder criminal.

Morena y PAN reconocen labor del Ejército en Sinaloa

Durante la sesión, el senador Alejandro Murat Hinojosa, de Morena, destacó el compromiso del Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, para combatir la impunidad y fortalecer la seguridad nacional.

SENADO RESALTA VALENTÍA DE MILITARES Y LAMENTA HAYAN PERDIDO LA VIDA CUATRO SOLDADOS EN LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA EN GUASAVE, SINALOA. @senadomexicano @Defensamx1 Senadores y senadoras guardan minuto de silencio y aplauden otro minuto. https://t.co/QNx3pyOS6f — Arturo Zárate Vite (@zarateaz1) November 24, 2026

Por su parte, José Máximo García López, del Partido Acción Nacional (PAN), reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada y sostuvo que deben romperse los vínculos con los grupos criminales.

El homenaje ocurrió cuatro días después del operativo federal en Guasave, donde las autoridades capturaron a “El Chapo Isidro”, identificado como dirigente de una organización criminal con operaciones en Sinaloa.

IO