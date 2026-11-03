Claudia Sheinbaum arranca la Jornada Nacional de Lectura; pide a los alumnos dejar las pantallas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó el arranque de la Jornada Nacional de Lectura en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 “Corregidora de Querétaro”, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Durante el evento, la mandataria y alumnos leyeron un fragmento del libro ‘Canek’, del escritor Ermilo Abreu Gómez.
Acompañada por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, y el director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, la Jefa del Ejecutivo Federal llamó a las y los estudiantes a reflexionar sobre el uso de la tecnología y a utilizar los dispositivos móviles con responsabilidad.
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“Inmensidad. Bueno, con esta palabra quiero que se queden el día de hoy. Esa hermosa inmensidad está alrededor de nosotros, y la inmensidad también es este hermoso país que nos vio nacer a todas y todos nosotros”, expresó la mandataria de México ante la comunidad escolar.
“Inmensidad es el universo. Inmensidad es todo aquello que ustedes pueden conocer no necesariamente a través del teléfono celular. Así que por eso hoy empieza este hermoso programa que se llama ‘Leer’. Cambiemos la pantalla por un libro. Como dice la Secretaría de Educación Pública: dejemos la pantalla y que comience a volar nuestra imaginación”, agregó Claudia Sheinbaum.
El inicio de esta jornada se realiza en el marco de la entrada en vigor del Acuerdo para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción, uso responsable y seguro de los dispositivos digitales personales, así como de tecnologías de aprendizaje en las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional.
Para concluir, la Presidenta reiteró la importancia del contacto humano y la convivencia directa: “Entonces, por eso dijimos: en el momento en que estamos en la escuela, vamos a regresar a compartir entre nosotros mismos, que nuestra relación no sea a través de una pantalla. Lo más maravilloso que podemos hacer es abrir un libro y leer, no lo dejemos a un lado”.