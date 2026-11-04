Presidenta Sheinbaum celebra triunfo de dos políticos de origen mexicano en elecciones de EU: “Nos da mucho gusto”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el triunfo de Xavier Becerra y Gina Hinojosa en las elecciones de Estados Unidos, quienes fueron elegidos para gobernar California y Texas, respectivamente, y destacó sus raíces mexicanas.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 4 de noviembre, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria consideró que los resultados electorales reflejan el sentir de la población estadounidense.

Sheinbaum expresó su reconocimiento a los dos políticos demócratas, quienes tienen vínculos familiares con México, y destacó la participación de la comunidad mexicano-estadounidense en la vida política del país vecino.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre los nuevos gobernadores de California y Texas?

La presidenta destacó las victorias de Xavier Becerra, gobernador electo de California, y Gina Hinojosa, gobernadora electa de Texas, quienes hicieron historia en las elecciones del 3 de noviembre.

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Becerra se convirtió en el primer latino elegido directamente para gobernar California, mientras que Hinojosa será la primera mujer latina en ocupar la gubernatura de Texas.

“Ambos tienen, ya sea los dos padres, madre y padre, o uno de ellos nacidos en México, y tienen un vínculo, pues evidentemente con su estado, su propuesta, pero también un vínculo con las y los mexicanos”, expresó Sheinbaum.

La mandataria agregó que le da mucho gusto que los estadounidenses de origen mexicano tengan participación y reconocimiento en la política de Estados Unidos.

¿Cómo afectarán las elecciones de Estados Unidos a México?

Al ser cuestionada sobre si los resultados podrían modificar la presión política o comercial de Washington sobre México, Sheinbaum respondió que su administración mantendrá la misma postura de cooperación bilateral.

Explicó que el Gobierno mexicano seguirá buscando una buena relación con Estados Unidos, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía nacional, integridad territorial y colaboración sin subordinación.

Asimismo, señaló que las conversaciones comerciales y de seguridad entre ambos países continuarán con normalidad, independientemente de los resultados de las elecciones estadounidenses.

Finalmente, la presidenta consideró necesario esperar para conocer las implicaciones de los comicios en la relación bilateral.

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