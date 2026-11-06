Trump anuncia cambio en la Casa Blanca: Stephen Miller sustituirá a Susie Wiles como jefe de gabinete

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes 6 de noviembre que Stephen Miller será el nuevo jefe de gabinete de la Casa Blanca, en sustitución de Susie Wiles, quien dejará el puesto para incorporarse al equipo de operaciones políticas del mandatario.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump confirmó que el nombramiento entrará en vigor el próximo lunes 9 de noviembre de 2026.

El mandatario estadounidense describió a Miller, quien actualmente se desempeña como subjefe de gabinete, como uno de sus asesores de mayor confianza.

¿Quién es Stephen Miller, el nuevo jefe de gabinete de Donald Trump?

Stephen Miller es uno de los colaboradores más cercanos del presidente estadounidense y ha participado en el diseño de sus políticas migratorias.

Durante la actual administración, ha desempeñado el cargo de subjefe de gabinete de la Casa Blanca y asesor en materia de seguridad nacional.

Noticia Destacada Trump pronostica acuerdo "muy grande" con Rusia mientras su esposa pide una tregua "duradera" en Ucrania

Miller ha sido una figura central en la estrategia migratoria de Trump, particularmente en las medidas relacionadas con el control fronterizo y las deportaciones.

Su designación ocurre después de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, en las que el Partido Republicano sufrió pérdidas en el Congreso estadounidense.

¿Por qué Susie Wiles dejará la jefatura de gabinete?

En su publicación, Trump agradeció el trabajo realizado por Susie Wiles, quien asumió la jefatura de gabinete al comienzo de su segundo mandato presidencial, en enero de 2025.

El mandatario informó que Wiles se integrará a su operación política, aunque no detalló las responsabilidades específicas que desempeñará.

“Ha hecho un gran trabajo”, expresó Trump al reconocer su participación en la administración.

Wiles hizo historia al convertirse en la primera mujer en ocupar la jefatura de gabinete de la Casa Blanca.

Con este nombramiento, Trump realizará un cambio en la estructura de su equipo de trabajo, mientras su administración enfrenta un nuevo escenario político tras las elecciones intermedias.

IO