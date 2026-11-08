Omar García Harfuch confirma detención en Jalisco de “R2”, presunto mando de una célula del CJNG y a otras 19 personas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Rafael “N”, alias “R2”, identificado como presunto mando de la célula criminal “Los Rs”, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo realizado en Zapopan, Jalisco. En la acción también fueron detenidas otras 19 personas.

De acuerdo con el funcionario, el despliegue fue encabezado por la Secretaría de Marina (Semar), a través de la Unidad Naval de Operaciones Especiales (UNOPES), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano.

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La localización del presunto líder fue resultado de trabajos de inteligencia del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y de información compartida por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

García Harfuch detalló que Rafael “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado, emitida por el Juzgado Primero Penal de Apatzingán, Michoacán, así como otra orden de captura con fines de extradición a Estados Unidos.

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Las autoridades relacionan a la célula “Los Rs” con delitos como extorsión, tráfico de drogas, homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro y agresiones contra corporaciones de seguridad. Entre sus principales víctimas de extorsión se encuentran empresarios y productores de aguacate de Jalisco y Michoacán.

Durante el operativo se registró un enfrentamiento en el que “R2” resultó herido, por lo que recibe atención médica. El titular de la SSPC indicó que la información es preliminar y que se actualizará conforme avancen las investigaciones.