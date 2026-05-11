Acusado de intentar asesinar a Trump se declara inocente; defensa acusa posible conflicto en el caso

Cole Tomas Allen, el hombre acusado de irrumpir armado en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, se declaró inocente de los cargos federales por presunto intento de asesinato contra el presidente Donald Trump y por disparar contra un agente del Servicio Secreto.

El acusado, de 31 años y residente de Torrance, California, compareció el lunes ante un tribunal federal esposado, con grilletes y uniforme naranja de la cárcel. Durante la breve audiencia no habló, por lo que uno de sus abogados presentó la declaración de inocencia en su nombre.

De acuerdo con las autoridades, Allen habría cruzado un punto de seguridad durante el evento realizado el 25 de abril en el hotel Washington Hilton y disparado una escopeta contra un agente del Servicio Secreto, quien portaba chaleco antibalas.

El ataque provocó la interrupción y posterior cancelación anticipada de uno de los actos políticos y mediáticos más importantes de Washington.

¿De qué acusan a Cole Tomas Allen?

Además del cargo de intento de asesinato contra Donald Trump, Allen enfrenta acusaciones por agredir a un agente federal con un arma mortal y otros cargos relacionados con armas de fuego.

Si es declarado culpable solo por el delito de intento de asesinato, podría recibir una pena máxima de cadena perpetua.

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Las autoridades señalaron que, antes del ataque, Allen se tomó una fotografía en su habitación de hotel con municiones, una funda para pistola y un cuchillo envainado. También le atribuyen un mensaje en el que se autonombró “Asesino Federal Amistoso” y expresó inconformidad con acciones de la administración republicana de Trump.

¿Por qué la defensa pide apartar a funcionarios del caso?

Los abogados de Allen pidieron al juez Trevor McFadden que al menos dos altos funcionarios del Departamento de Justicia sean inhabilitados para intervenir directamente en el proceso, debido a que podrían ser considerados víctimas o testigos.

Según la defensa, el fiscal general interino Todd Blanche y la fiscal federal Jeanine Pirro estaban presentes en el evento cuando ocurrió el ataque, lo que podría generar un conflicto de intereses si toman decisiones sobre el caso. El juez pidió a los fiscales responder por escrito antes del 22 de mayo.

Cole Tomas Allen has pleaded not guilty to committing the White House Correspondents' Dinner shooting. NEWSMAX's Chief Washington Correspondent James Rosen reports. @JamesRosenTV @BiancaDLGarza pic.twitter.com/IFWQvt0cUH — NEWSMAX (@NEWSMAX) May 11, 2026

¿Cuándo será la próxima audiencia?

Allen deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 29 de junio. Mientras tanto, la defensa también ha cuestionado las condiciones de reclusión del acusado, quien fue colocado bajo vigilancia por riesgo de suicidio tras su detención.

El presidente Trump fue retirado rápidamente del escenario por su equipo de seguridad y reapareció horas después en la Casa Blanca, donde afirmó que las autoridades consideraban al sospechoso como un posible “lobo solitario”.

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