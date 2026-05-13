Donald Trump llega a China para reunión clave con Xi Jinping entre tensión por Irán, comercio e inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este miércoles a Pekín para iniciar una visita oficial a China, donde sostendrá una reunión de alto nivel con el presidente Xi Jinping en medio de tensiones comerciales, tecnológicas y geopolíticas.

El avión presidencial aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Pekín, donde el mandatario fue recibido por el vicepresidente chino Han Zheng bajo un protocolo oficial. La visita, prevista del 13 al 15 de mayo, ocurre en un momento de alta presión para la relación entre Washington y Pekín.

Inteligencia artificial, comercio e Irán marcan la agenda

La comitiva estadounidense incluye a figuras del sector tecnológico, entre ellas Elon Musk y Jensen Huang, lo que refuerza el peso que tendrá la inteligencia artificial y la apertura del mercado chino para empresas de Estados Unidos dentro de las conversaciones.

Trump busca presionar a Pekín en temas de comercio, acceso a sectores estratégicos y tecnología. Sin embargo, China mantiene una postura de defensa de su soberanía digital y de su propio modelo de desarrollo.

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A la agenda también se suma la guerra en Irán. De acuerdo con reportes internacionales, Washington busca que China use su influencia sobre Teherán para avanzar hacia un acuerdo y reducir tensiones en Medio Oriente.

Visita ocurre en un momento crítico para EU y China

El encuentro entre Trump y Xi Jinping se desarrolla en uno de los momentos más delicados de la relación bilateral.

Además del comercio y la inteligencia artificial, la reunión incluirá asuntos como Taiwán, restricciones tecnológicas, estabilidad energética y seguridad global.

Aunque el recibimiento en Pekín mantuvo las formas diplomáticas, el fondo de la visita refleja una disputa profunda entre las dos mayores economías del mundo.

Las conversaciones podrían definir el rumbo de la relación entre Estados Unidos y China en los próximos meses.

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