Presidente Trump rechaza respuesta de Irán y la califica de “totalmente inaceptable” en medio de tensión por Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó la respuesta enviada por Irán a la propuesta estadounidense para terminar la guerra y la calificó como “totalmente inaceptable”.

El mensaje fue difundido en Truth Social, luego de que Teherán hiciera llegar su postura a través de Pakistán, país que ha actuado como mediador en el conflicto.

De acuerdo con la agencia iraní Tasnim, la propuesta de Irán incluye un cese inmediato de la guerra en todos los frentes, el fin del bloqueo naval impuesto por Estados Unidos y garantías de que no se registrarán nuevos ataques contra territorio iraní.

La agencia ISNA también señaló que la respuesta de Teherán se concentra en el fin de la guerra y en la seguridad marítima en el Golfo y el Estrecho de Ormuz.

La tensión se mantiene en una zona clave para el comercio energético global. Reportes internacionales señalan que la respuesta iraní fue enviada mediante mediadores paquistaníes, mientras Washington insiste en que cualquier acuerdo debe atender el programa nuclear de Teherán y la reapertura del tránsito marítimo en Ormuz.

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¿Qué dijo Donald Trump sobre la respuesta de Irán?

Trump publicó que ya había leído la respuesta de los representantes iraníes y expresó su rechazo de forma directa. El mandatario estadounidense escribió que no le gustaba el contenido de la propuesta y la calificó en mayúsculas como “totalmente inaceptable”.

El mensaje se da después de que el propio Trump anticipara que la guerra en Irán podría terminar “rápidamente”, al señalar que su objetivo era frenar las ambiciones nucleares de Teherán. Sin embargo, la respuesta iraní no habría cumplido con las condiciones esperadas por Washington.

Según Axios, citado en el texto de referencia, el memorando estadounidense consta de una página y 14 puntos, entre ellos la suspensión del enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento de sanciones y el restablecimiento del libre tránsito por el estrecho de Ormuz.

¿Qué pidió Irán en su propuesta para terminar la guerra?

La respuesta de Teherán habría planteado tres puntos centrales: detener la guerra, retirar el bloqueo naval estadounidense y obtener garantías de que no se repetirán ataques contra Irán. Además, medios iraníes indicaron que la seguridad marítima en el Golfo y el Estrecho de Ormuz forma parte de las prioridades de la propuesta.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, no se refirió directamente al documento, pero declaró que aceptar una vía de diálogo no equivale a rendición ni retirada. Su postura apunta a mantener abierta la negociación, aunque sin ceder en condiciones que Teherán considera estratégicas.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave en el conflicto?

El Estrecho de Ormuz es una ruta fundamental para el transporte de petróleo y gas. En el texto de referencia se señala que por esa vía circula normalmente alrededor de una quinta parte del petróleo y gas natural del mundo, por lo que cualquier interrupción tiene impacto en los mercados internacionales.

U.S. President Donald Trump rejected Iran’s counterproposal to end the 10-week war in the Middle East, calling it “totally unacceptable,” while Tehran vowed to “never bow,” prolonging a standoff that has choked the Strait of Hormuz and roiled global energy markets.



“I have just… pic.twitter.com/DerXfDAjF9 — CNBC (@CNBC) May 11, 2026

La crisis también ha elevado la presión sobre países aliados de Estados Unidos en el Golfo. Reino Unido, Francia y otros socios han discutido alternativas para proteger la navegación una vez que cesen las hostilidades, aunque Irán advirtió que responderá ante cualquier despliegue extranjero en la zona.

El escenario mantiene abierta una negociación marcada por exigencias cruzadas: Estados Unidos busca compromisos sobre el programa nuclear iraní y el libre tránsito marítimo, mientras Irán condiciona cualquier avance al fin de los ataques y del bloqueo naval.

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