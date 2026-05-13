¿Salud vs aprendizaje? Mantener el calendario escolar sin cambios en Campeche divide opiniones

La decisión de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las autoridades educativas estatales de mantener sin cambios el calendario oficial del ciclo escolar 2025-2026, descartando adelantar su conclusión al 5 de junio, generó opiniones divididas entre madres y padres de familia en Campeche.

Mientras algunos consideraron que las altas temperaturas que afectan a la Entidad justifican la conclusión anticipada de las clases presenciales, otros defendieron que modificar el calendario afectaría el aprendizaje de los estudiantes y la dinámica familiar y económica.

Noticia Destacada Campeche abre dos investigaciones por amenazas de tiroteo en escuelas

Eleonor Ávila calificó como una “muy mala decisión” que las autoridades educativas mantuvieran el fin del ciclo escolar en la fecha prevista, al sentenciar que las condiciones extremas de calor perjudican la salud de los niños.

Por otra parte, José Poot externó que mantener el calendario escolar fue la mejor decisión, aunque reconoció que podrían analizarse ajustes menores en casos extremos de altas temperaturas. Asimismo, manifestó que muchos padres de familia tendrían complicaciones para cuidar a sus hijos mientras trabajan si las vacaciones iniciaran anticipadamente.

En el mismo sentido se pronunció Gil Vázquez, quien aseguró que fue una buena decisión no adelantar el cierre escolar, al considerar que muchas familias resultarían afectadas.

Finalmente, pidió que ante la ola de calor se mantengan medidas preventivas dentro de los planteles, como evitar exposiciones prolongadas al sol y mantener encendidos los sistemas de ventilación y aire acondicionado para proteger la salud de los estudiantes.