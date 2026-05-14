Sheinbaum Pardo anuncia visitas de funcionarios de EU a México y mantiene plan de cooperación con Brasil

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que durante mayo México recibirá la visita de diversos secretarios de Estado de Estados Unidos, por lo que su agenda estará centrada en atender esos encuentros diplomáticos y de cooperación bilateral.

Durante su conferencia de prensa, la mandataria explicó que, debido a estas reuniones, aún no define la fecha de una eventual visita oficial a Brasil.

Sin embargo, aclaró que el proyecto de colaboración energética entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras continuará avanzando.

Sheinbaum destacó que la relación con Estados Unidos es prioritaria, especialmente en temas económicos, comerciales y de seguridad, por lo que su gobierno dará seguimiento puntual a las reuniones programadas.

Sheinbaum analiza viaje a Brasil

La presidenta indicó que también evalúa el momento adecuado para viajar a Brasil, ya que busca evitar que su visita coincida con el inicio del proceso electoral en ese país.

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A pesar de ello, aseguró que existe un acuerdo vigente con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para fortalecer la cooperación bilateral, particularmente en materia energética.

“Si nos da tiempo y sin entrar al proceso electoral, podríamos ir a Brasil”, comentó la mandataria al hablar sobre la posibilidad de concretar el viaje en los próximos meses.

Pemex y Petrobras avanzan en acuerdo energético

Sheinbaum reveló que recientemente una delegación de Petrobras visitó México para avanzar en un convenio conjunto con Pemex.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein señaló que se sigue avanzando para un acuerdo entre @Pemex y @petrobras, cuya fecha se definirá posteriormente. "El acuerdo con el presidente Lula y las dos empresas petroleras si se va a dar", aseguró. pic.twitter.com/xVVa66a3uk — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 14, 2026

El objetivo del acuerdo es fortalecer la colaboración entre ambas empresas estatales en proyectos relacionados con energía, intercambio técnico y cooperación estratégica.

La mandataria sostuvo que el acercamiento entre México y Brasil forma parte de una estrategia para ampliar alianzas internacionales y consolidar vínculos económicos con América Latina, mientras continúan las conversaciones con otros socios internacionales, incluido Estados Unidos.

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