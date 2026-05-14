Caso Ixil: pobladores defienden derechos agrarios y rechazan cambios al modelo ejidal

La disputa por el futuro de miles de hectáreas en Ixil volvió a tensar el ambiente entre habitantes del municipio. Ayer, un grupo de ejidatarios se concentró a las puertas del Poder Judicial en Progreso para exigir que se respeten los acuerdos agrarios y la propiedad de las parcelas en medio del litigio que desde hace años divide a la comunidad.

Con cartulinas y consignas, los inconformes acompañaron la audiencia relacionada con el conflicto territorial que enfrenta a distintos grupos del ejido por el destino legal de las tierras. Los manifestantes rechazaron la propuesta impulsada por el activista Sergio Oceransky y la Fundación Yansa, señalada por algunos pobladores como un intento de transformar el régimen ejidal en tierras comunales.

Noticia Destacada Señalan presunto montaje en detención de Sergio Oceransky, activista defensor de las tierras mayas en Yucatán

“Las decisiones del ejido corresponden a la Asamblea y a quienes tienen derechos agrarios”, expresó José Encarnación Tejero Poot, quien sostuvo que el grupo identificado como “defensores” no representa a la mayoría de habitantes de Ixil.

Malas interpretaciones

Según los inconformes, la regularización territorial realizada en 2023 fue aprobada conforme a los procedimientos establecidos y validada por autoridades agrarias, por lo que pidieron evitar interpretaciones que, aseguran, generan incertidumbre jurídica y división social.

Noticia Destacada Detienen en Jalisco a activista defensor de las comunidades mayas en Yucatán

Otros asistentes señalaron que el conflicto ha provocado confrontaciones internas entre familias y habitantes del municipio, por diferencias sobre el manejo y control de las tierras forestales del ejido.

En contraste, simpatizantes de Oceransky y de Fundación Yansa sostienen que las tierras deben mantenerse bajo control comunitario y han denunciado presuntas acciones de hostigamiento contra defensores ambientales vinculados al caso.