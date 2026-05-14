Xi Jinping lleva a Trump al Templo del Cielo y llama a fortalecer amistad entre China y EU

El presidente de China, Xi Jinping, acompañó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una visita al Templo del Cielo, uno de los sitios históricos más emblemáticos del centro de Beijing.

Durante el recorrido, Xi recordó que en 2017 ambos mandatarios visitaron juntos el eje central de Beijing y la Ciudad Prohibida.

En esta ocasión, señaló que el Templo del Cielo comparte más de 600 años de historia con ese recinto imperial y representa una parte fundamental de la cultura tradicional china.

El líder chino explicó que el diseño del templo refleja la antigua concepción de que “el cielo es redondo y la tierra es cuadrada”, una idea vinculada con la cosmovisión y la filosofía de vida de la civilización china.

Xi destaca el pensamiento de “poner al pueblo en el centro”

Xi Jinping señaló que en la antigua China los gobernantes acudían al Templo del Cielo para realizar ceremonias y pedir prosperidad para el país, paz para el pueblo y buenas condiciones climáticas.

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El mandatario vinculó esa tradición con la idea de que “el pueblo es la base del Estado” y sostuvo que el Partido Comunista de China ha retomado y desarrollado ese principio bajo una visión centrada en servir al pueblo.

Trump llama a fortalecer entendimiento entre China y EU

Donald Trump afirmó que aún recuerda su visita de 2017 a la Ciudad Prohibida y destacó la majestuosidad del Templo del Cielo, al que describió como una muestra del arte arquitectónico clásico y de la profundidad cultural de China.

🇨🇳🇺🇸Presidente Xi Jinping acompañó al presidente Trump en una visita al famoso Templo del Cielo en el centro de Beijing:



Xi Jinping señaló que en 2017 recorrimos juntos el eje central de Beijing y visitamos la Ciudad Prohibida. Hoy visitamos el Templo del Cielo, que tiene la… pic.twitter.com/zlWRmX7bUS — Zhu Jingyang (@zhu_jingyang) May 14, 2026

El presidente estadounidense sostuvo que tanto Estados Unidos como China son grandes países, con pueblos llenos de sabiduría. Por ello, llamó a profundizar el entendimiento mutuo y fortalecer la amistad entre ambas sociedades.

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