Cuba recibe un nuevo cargamento de ayuda humanitaria de México; "la leche y los frijoles serán destinados a niños y ancianos"

Una nueva carga de ayuda humanitaria procedente de México llegó el lunes a Cuba, que atraviesa una grave crisis económica y energética, casi cuatro meses después de que Washington implementara un bloqueo petrolero.

Se trata del quinto envío de ayuda humanitaria desde México hacia la isla comunista desde febrero. Pero, a diferencia de los envíos anteriores transportados por barcos de la marina militar mexicana, esta vez fue un buque mercante el que realizó el trayecto.

El Asian Katra, con bandera panameña, entró en la bahía del puerto de La Habana en la mañana.

En el acto de recibimiento, el embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, destacó que el barco transportó a la isla 1.700 toneladas de ayuda humanitaria del gobierno de México, organizaciones civiles de ese país, y también de Uruguay.

"La voluntad de la presidenta de México (Claudia Sheinbaum) ha sido ayuda rápida para apoyar con alimentos y algunos productos de aseo personal", explicó el diplomático mexicano.

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De su lado, el ministro cubano de la Industria Ligera, Alberto López, precisó que la leche en polvo y los frijoles que llegaron a bordo del Asian Katra serán destinados "a los niños, las niñas, y los ancianos".

Sheinbaum anunció este envío la semana pasada, precisando que la carga no incluía petróleo.

USA mantiene bloqueo petrolero

Estados Unidos mantiene desde finales de febrero un bloqueo petrolero a Cuba, situada a 150 km de las costas de Florida. La Casa Blanca alega que la isla representaría una "amenaza excepcional" para la seguridad nacional.

Desde esa fecha, solo un petrolero ruso ha sido autorizado a atracar y sus reservas están ya agotadas.

La semana pasada, el gobierno cubano reconoció que no tenía diésel ni fuel para alimentar los grupos electrógenos que complementan la producción eléctrica de las siete centrales termoeléctricas del país.

Esta situación ha agravado aún más los apagones, con cortes que pueden superar las 20 horas diarias en la capital y durar jornadas enteras en las provincias.

El jueves, un apagón afectó a siete de las 15 provincias del país.

Estos interminables cortes han provocado manifestaciones de descontento en varios barrios de La Habana en los últimos días.

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