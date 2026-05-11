Presidenta de México anuncia nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba y rechaza bloqueo de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este lunes zarpa desde México un barco con ayuda humanitaria rumbo a Cuba, como parte del respaldo que el gobierno federal mantiene hacia la isla en medio de su crisis económica y energética.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal afirmó que México continuará con el envío de apoyo humanitario al pueblo cubano y sostuvo que el país actuará bajo los principios de fraternidad y solidaridad con todas las naciones, en particular con Cuba.

Sheinbaum también aclaró que Rusia es el país que envía petróleo a Cuba, mientras que México se concentra en otros tipos de asistencia humanitaria.

La presidenta subrayó que su gobierno seguirá orientando los apoyos hacia necesidades de la población cubana, sin dejar de defender el principio de autodeterminación de los pueblos.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la ayuda humanitaria a Cuba?

Claudia Sheinbaum señaló que México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba y confirmó la salida de una nueva embarcación con apoyo para la isla.

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La mandataria afirmó que el gobierno mexicano mantendrá una postura solidaria frente a las necesidades del pueblo cubano.

La presidenta insistió en que la asistencia responde a una posición histórica de México en materia de política exterior, basada en el respeto entre naciones y la cooperación humanitaria.

¿México enviará petróleo a Cuba?

Sheinbaum precisó que el envío de petróleo a Cuba corresponde actualmente a Rusia y no a México. En ese sentido, afirmó que el gobierno mexicano está enfocado en apoyos humanitarios y no en el suministro de combustibles hacia la isla.

La aclaración ocurre después de reportes sobre la crisis energética cubana y en medio de nuevas sanciones de Estados Unidos que han complicado las relaciones comerciales con La Habana.

#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein informó que este 11 de mayo saldrá un nuevo envío de ayuda humanitaria para #Cuba. "México siempre será fraterno y solidario con todas las naciones del mundo", señaló. pic.twitter.com/i2UfPkR67D — Canal Catorce (@canalcatorcemx) May 11, 2026

¿Cuál es la postura de México sobre el bloqueo a Cuba?

La presidenta reiteró que México no está de acuerdo con el bloqueo impuesto a Cuba desde 1962.

Sheinbaum afirmó que el país ha mantenido una postura contraria a esa medida desde su origen y defendió la autodeterminación de los pueblos como principio de política exterior.

Con este nuevo envío, el gobierno federal busca reforzar su mensaje de solidaridad con Cuba, al tiempo que marca distancia de las sanciones y presiones internacionales contra la isla.

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