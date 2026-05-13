Cuba advierte “catástrofe humanitaria” si Estados Unidos lanza acción militar contra la isla

El Gobierno de Cuba advirtió que una eventual acción militar de Estados Unidos contra la isla tendría consecuencias graves, entre ellas una crisis humanitaria y un escenario de violencia que afectaría a ciudadanos cubanos y estadounidenses.

A través de redes sociales, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó que exista algún motivo para que Washington considere a Cuba una amenaza o impulse acciones dirigidas a modificar su sistema político.

El funcionario sostuvo que una agresión militar provocaría una “catástrofe humanitaria” y un “baño de sangre”.

La postura de La Habana ocurre en medio de una nueva etapa de tensión con Washington, luego de que Donald Trump sugiriera la posibilidad de “tomar el control” de Cuba tras una eventual conclusión de la ofensiva contra Irán.

Pete Hegseth señala a Cuba como amenaza para EU

Las declaraciones de Rodríguez también responden a señalamientos del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien afirmó ante legisladores que Cuba representa una amenaza para la seguridad nacional.

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Hegseth argumentó que la isla ha permitido presencia militar y de inteligencia de países adversarios de Washington, en referencia a China y Rusia.

Ese señalamiento coincide con la línea expresada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien ha cuestionado la cercanía de Cuba con gobiernos rivales de Estados Unidos.

EU aumenta presión con sanciones contra Cuba

Desde enero, la administración Trump ha incrementado la presión sobre La Habana con nuevas sanciones y exigencias de apertura económica y cambios políticos. Entre las medidas señaladas por Cuba se encuentra el bloqueo petrolero, que ha limitado la llegada de crudo importado a la isla.

Una agresión militar de #EEUU contra #Cuba provocaría una verdadera catástrofe humanitaria, un baño de sangre. Perderían la vida ciudadanos cubanos y estadounidenses, un hecho al que sólo apuestan los políticos que no envían sus hijos y familiares a las guerras.



No existe la… pic.twitter.com/bRZUPOKdgR — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) May 13, 2026

El gobierno cubano ha rechazado esas medidas y sostiene que no se dejará intimidar por amenazas de intervención. En este contexto, el cruce de declaraciones mantiene elevada la tensión bilateral entre ambos países.

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