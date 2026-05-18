Miguel Díaz-Canel advierte "un baño de sangre", si USA materializa amenazas militares en Cuba

El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es claro, y advierte "un baño de sangre y consecuencias incalculables" si Estados Unidos materializa las amenazas de una intervención militar, mientras La Isla se hunde en una crisis humanitaria por falta de alimentos y combustibles que les ayude a generar servicios básicos como el sistema de luz.

La presión de Donlad Trump, mandatario de Estados Unidos, sobre permitirle tomar el control de La Isla le ha llevado a lanzar fuertes amenazas, incluso de una intervención militar, por lo que Díaz-Canel respondió este lunes a través de las redes oficiales del gobierno cubano.

Noticia Destacada Donald Trump dice que Cuba “está pidiendo ayuda” a EU y adelanta posibles conversaciones

A todo esto se suma la severa crisis que viven los cubanos por la falta de alimentos y servicios básicos debido al bloqueo petrolero que USA impuso hace poco más de cuatro meses. Habitantes de La Isla se han manifestado y se dicen preparados para responder ante una posible intervención estadounidense de ser necesario.

El presidente cubano también aseguró en su carta que "Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país".

Este lunes el gobierno de México envió un buque con ayuda humanitaria, principalmente con alimentos y medicamentos.

A continuación la carta de Díaz-Canel al gobierno de Estados Unidos y a la opinión pública:

"Las amenazas de agresión militar contra Cuba de la mayor potencia del planeta son conocidas.

"Ya la amenaza constituye un crimen internacional. De materializarse, provocará un baño de sangre de consecuencias incalculables, más el impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional.

"Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra EE.UU, ni los ha tenido nunca, lo que conoce bien el Gobierno de esa nación, en especial sus agencias de defensa y seguridad nacional.

"Cuba, que ya sufre una agresión multidimensional de EE.UU, sí tiene el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una arremetida bélica, lo que no puede esgrimirse lógica ni honestamente como excusa para imponer una guerra contra el noble pueblo cubano", escribió el mandatario cubano.

Díaz-Canel envía respuesta tars amenazas de Donls Trump.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ