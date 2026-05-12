Donald Trump dice que Cuba “está pidiendo ayuda” a EU y adelanta posibles conversaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este martes que Cuba “está pidiendo ayuda” a Washington y adelantó que ambos países “van a hablar”, aunque no ofreció detalles sobre el posible diálogo ni sobre las condiciones de un eventual acercamiento.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estadounidense calificó a Cuba como un “país fallido” y sostuvo que la isla “solo va en una dirección, hacia abajo”.

La declaración fue realizada antes de iniciar un viaje oficial a China, donde tiene previsto reunirse con el presidente Xi Jinping.

Declaración llega tras amenazas de Trump contra Cuba

El nuevo mensaje de Trump se produce en medio de una etapa de tensión entre Washington y La Habana.

A principios de mayo, el presidente estadounidense elevó el tono al sugerir que Estados Unidos podría “tomar el control” de Cuba en un futuro cercano, incluso con referencias a una posible acción militar tras la ofensiva contra Irán.

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Aunque el discurso de Trump ha endurecido la presión sobre la isla, reportes recientes señalan que funcionarios estadounidenses no ven una acción militar inminente contra Cuba y que, por ahora, la vía diplomática sigue abierta bajo condiciones planteadas por Washington.

Cuba rechaza sanciones de Estados Unidos

La administración Trump también ha incrementado las sanciones contra Cuba, medida que fue criticada por el gobierno de La Habana.

El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha rechazado las medidas económicas de Washington y las calificó como coercitivas e ilegales.

El posible diálogo anunciado por Trump ocurre en un escenario marcado por presión política, sanciones y mensajes cruzados entre ambos gobiernos.

Hasta ahora, el presidente estadounidense no ha precisado cuándo se realizarían las conversaciones ni quiénes participarían en ellas.

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