Ayuntamiento descarta que “Zeus”, perro acusado de atacar a otro perro en Mérida, sea sacrificado

El Ayuntamiento de Mérida informó que “Zeus”, el perro señalado de atacar a otra mascota en la capital yucateca, no será sacrificado y actualmente recibe atención especializada por parte de médicos veterinarios de la Clínica Veterinaria Municipal.

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Raúl Escalante, titular de la Unidad de Medio Ambiente y Bienestar Animal del Ayuntamiento de Mérida, explicó que el can se encuentra bajo valoración médica para determinar tanto su estado de salud como su comportamiento, a fin de establecer las medidas adecuadas para garantizar su bienestar y la seguridad de otros animales.

El funcionario precisó que las autoridades trabajarán de manera coordinada con el tutor de “Zeus”, mediante acompañamiento y capacitaciones enfocadas en la tenencia responsable de mascotas. Señaló que el objetivo es prevenir nuevos incidentes y promover mejores condiciones de cuidado para el animal.

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Asimismo, recordó a la ciudadanía que el reglamento municipal establece que todos los animales de compañía deben salir a la vía pública con correa, ya que esta medida protege tanto a las mascotas como a vecinos y transeúntes.

Escalante advirtió que las sanciones por incumplir estas disposiciones serán determinadas por la autoridad correspondiente conforme al reglamento vigente y las leyes aplicables. Entre las medidas contempladas se incluyen acciones correctivas y, en casos de reincidencia, multas más severas.