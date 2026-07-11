Venezuela eleva a 4 mil 333 la cifra de muertos por los terremotos; hay más de 16 mil heridos

La tragedia provocada por los dos terremotos que golpearon a Venezuela continúa agravándose. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este sábado que la cifra de fallecidos ascendió a 4 mil 333 personas, mientras que el número de heridos se elevó a 16 mil 740.

El nuevo balance confirma la magnitud del desastre natural que ha afectado a miles de familias en distintas regiones del país sudamericano, donde las autoridades mantienen activos los operativos de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria.

Los sismos, que se registraron hace poco más de dos semanas, provocaron el colapso de edificios, daños en infraestructura pública y severas afectaciones en viviendas, dejando además a miles de personas sin hogar.

Continúan las labores de emergencia y rescate

A pesar del incremento en el número de víctimas, las autoridades venezolanas han reiterado que las brigadas de rescate mantienen la esperanza de localizar personas con vida entre los escombros en algunas de las zonas más afectadas.

En los últimos días, equipos de protección civil, cuerpos de emergencia y personal militar han trabajado de manera ininterrumpida para atender a los damnificados, habilitar refugios temporales y distribuir ayuda humanitaria.

Noticia Destacada Nuevo sismo sacude Caracas y Miranda; Protección Civil monitorea posibles afectaciones

La emergencia también ha movilizado el apoyo de varios países, entre ellos México, que anunció el envío de plantas eléctricas, insumos médicos y alimentos para contribuir con las labores de atención a la población afectada.

La tragedia se convierte en una de las peores en la historia reciente de Venezuela

El incremento del número de fallecidos y heridos coloca a los terremotos entre los desastres naturales más devastadores registrados en Venezuela en las últimas décadas.

Jorge Rodriguez ofrece un nuevo balance a 17 días de los terremotos del 24/06: 4.333 muertos y más de 17 mil damnificados pic.twitter.com/4kuoFbEOYm — LA TV CALLE (@LaTvCalle) July 11, 2026

Las autoridades mantienen la vigilancia ante posibles réplicas y continúan evaluando los daños materiales, mientras miles de personas permanecen en albergues temporales a la espera de recibir apoyo para reconstruir sus hogares.

La crisis humanitaria derivada de los sismos ha generado una amplia muestra de solidaridad internacional y mantiene en alerta a organismos de emergencia, que siguen concentrando esfuerzos en la atención de las víctimas y en la recuperación de las zonas afectadas.

IO