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Salud para Todos en Quintana Roo: ¿Dónde estarán las caravanas del 25 al 29 de mayo?

Los ciudadanos deberán acudir con la copia de su INE y de la CURP.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

25 de may de 2026

1 min

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Cada uno de los servicios son completamente gratuitos
Cada uno de los servicios son completamente gratuitos / Especial

A partir de hoy lunes 25 hasta el viernes 29 de mayo las caravanas de Salud para Todos Quintana Roo se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado.

Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa de Carmen ya cuentan con sus fechas respectivas para que los ciudadanos puedan acudir para recibir atención médica gratuitas.

Cada uno de los servicios son completamente gratuitos

Noticia Destacada

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Benito Juárez (25 al 27)

  • Cereso de Cancún

Othón P. Blanco (25 al 27)

  • Domo de la comunidad Pucté
  • Pedro Joaquín Coldwell
  • Javier Rojo Gómez
  • Álvaro Obreg+on
  • Sabidos
  • Allende
  • Cacao
  • Cocoyol
  • San Francisco Botes
  • José Narciso Rovirosa

(28 7 29)

  • Domo de la comunidad Francisco Villa
  • Nachi Cocom
  • Jesús González Ortega
  • Sergio Butrón Casas
  • Carlos A. Madrazo
  • Ucum
  • Morocoy
  • Nicolás Bravo
  • San José de la Montaña
  • Caobas

Playa del Carmen (25 al 29)

  • Multiplaza Chedraui Villas del Sol
  • Real Ibiza
  • Real Bilbao
  • Las Palmas 1 y 2
  • Misión de las Flores
  • Villas del Carmen Plus
  • Villas del Sol 1, 3 y 4
  • Fracc. Pescadores
  • Villas Las Perlas
  • Palmas Turquesa
  • Fracc. Real Lucerna

Requisitos

  • Copia de INE
  • Copia de CURP

Servicios gratuitos

  • Atenciones médicas integrales
  • Laboratorio clínico
  • Mastografía
  • Rayos X (torax)
  • Electrocardiograma
  • Densitometría
  • Ultrasonido pélvico-obstétrico
  • Salud dental
  • Salud visual y del oído
  • Nutrición
  • Atención psicológica
  • Apoyo a víctimas de violencia
  • Ambulancia de traslado
  • Farmacia

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