Salud para Todos en Quintana Roo: ¿Dónde estarán las caravanas del 25 al 29 de mayo?

A partir de hoy lunes 25 hasta el viernes 29 de mayo las caravanas de Salud para Todos Quintana Roo se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado.
Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa de Carmen ya cuentan con sus fechas respectivas para que los ciudadanos puedan acudir para recibir atención médica gratuitas.
Noticia Destacada
Caravana del Bienestar en Tulum: Fecha, requisitos y servicios gratuitos
Benito Juárez (25 al 27)
- Cereso de Cancún
Othón P. Blanco (25 al 27)
- Domo de la comunidad Pucté
- Pedro Joaquín Coldwell
- Javier Rojo Gómez
- Álvaro Obreg+on
- Sabidos
- Allende
- Cacao
- Cocoyol
- San Francisco Botes
- José Narciso Rovirosa
(28 7 29)
- Domo de la comunidad Francisco Villa
- Nachi Cocom
- Jesús González Ortega
- Sergio Butrón Casas
- Carlos A. Madrazo
- Ucum
- Morocoy
- Nicolás Bravo
- San José de la Montaña
- Caobas
Playa del Carmen (25 al 29)
- Multiplaza Chedraui Villas del Sol
- Real Ibiza
- Real Bilbao
- Las Palmas 1 y 2
- Misión de las Flores
- Villas del Carmen Plus
- Villas del Sol 1, 3 y 4
- Fracc. Pescadores
- Villas Las Perlas
- Palmas Turquesa
- Fracc. Real Lucerna
Requisitos
- Copia de INE
- Copia de CURP
Servicios gratuitos
- Atenciones médicas integrales
- Laboratorio clínico
- Mastografía
- Rayos X (torax)
- Electrocardiograma
- Densitometría
- Ultrasonido pélvico-obstétrico
- Salud dental
- Salud visual y del oído
- Nutrición
- Atención psicológica
- Apoyo a víctimas de violencia
- Ambulancia de traslado
- Farmacia