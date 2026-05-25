Salud para Todos en Quintana Roo: ¿Dónde estarán las caravanas del 25 al 29 de mayo?

A partir de hoy lunes 25 hasta el viernes 29 de mayo las caravanas de Salud para Todos Quintana Roo se encontrarán asistiendo a tres municipios del estado.

Benito Juárez, Othón P. Blanco y Playa de Carmen ya cuentan con sus fechas respectivas para que los ciudadanos puedan acudir para recibir atención médica gratuitas.

Noticia Destacada Caravana del Bienestar en Tulum: Fecha, requisitos y servicios gratuitos

Benito Juárez (25 al 27)

Cereso de Cancún

Othón P. Blanco (25 al 27)

Domo de la comunidad Pucté

Pedro Joaquín Coldwell

Javier Rojo Gómez

Álvaro Obreg+on

Sabidos

Allende

Cacao

Cocoyol

San Francisco Botes

José Narciso Rovirosa

(28 7 29)

Domo de la comunidad Francisco Villa

Nachi Cocom

Jesús González Ortega

Sergio Butrón Casas

Carlos A. Madrazo

Ucum

Morocoy

Nicolás Bravo

San José de la Montaña

Caobas

Playa del Carmen (25 al 29)

Multiplaza Chedraui Villas del Sol

Real Ibiza

Real Bilbao

Las Palmas 1 y 2

Misión de las Flores

Villas del Carmen Plus

Villas del Sol 1, 3 y 4

Fracc. Pescadores

Villas Las Perlas

Palmas Turquesa

Fracc. Real Lucerna

Requisitos

Copia de INE

Copia de CURP

Servicios gratuitos