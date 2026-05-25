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Yucatán / Mérida

Trabajadores y volqueteros bloquearán vía hacia Chuburná Puerto por adeudos de Country Lakes

Country Lakes enfrenta nuevo conflicto por falta de pagos; trabajadores y volqueteros anuncian cierre carretero en Kikteil hacia Chuburná Puerto.

Por Redacción Por Esto!

25 de may de 2026

1 min

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Adeudos en Country Lakes desatan bloqueo en carretera de Kikteil rumbo a Chuburná Puerto
Adeudos en Country Lakes desatan bloqueo en carretera de Kikteil rumbo a Chuburná Puerto / Especial

La falta de pagos volvió a colocar en el centro de la polémica al desarrollo residencial Country Lakes, luego de que trabajadores y volqueteros anunciaran el cierre de la carretera de Kikteil rumbo a Chuburná Puerto como medida de presión para exigir el cumplimiento de adeudos pendientes.

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De acuerdo con los inconformes, el bloqueo iniciará este lunes a partir de las 9 de la mañana y afectará la circulación en esta importante vía del norte de Yucatán.

Los manifestantes aseguran que la empresa mantiene retrasos en los pagos correspondientes a servicios y labores realizadas dentro del desarrollo inmobiliario.

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No es la primera vez que Country Lakes enfrenta conflictos relacionados con adeudos. En ocasiones anteriores ya se habían registrado inconformidades y protestas al reclamar pagos atrasados.

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