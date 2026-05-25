Trabajadores y volqueteros bloquearán vía hacia Chuburná Puerto por adeudos de Country Lakes

La falta de pagos volvió a colocar en el centro de la polémica al desarrollo residencial Country Lakes, luego de que trabajadores y volqueteros anunciaran el cierre de la carretera de Kikteil rumbo a Chuburná Puerto como medida de presión para exigir el cumplimiento de adeudos pendientes.

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De acuerdo con los inconformes, el bloqueo iniciará este lunes a partir de las 9 de la mañana y afectará la circulación en esta importante vía del norte de Yucatán.

Los manifestantes aseguran que la empresa mantiene retrasos en los pagos correspondientes a servicios y labores realizadas dentro del desarrollo inmobiliario.

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No es la primera vez que Country Lakes enfrenta conflictos relacionados con adeudos. En ocasiones anteriores ya se habían registrado inconformidades y protestas al reclamar pagos atrasados.