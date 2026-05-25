Claudia Sheinbaum aclara citatorios de la FGR a Rubén Rocha y Maru Campos: “no hay imputación”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos Galván, forman parte de procedimientos de investigación y no implican, hasta ahora, una imputación formal.

Durante su conferencia matutina de este lunes 25 de mayo, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre el citatorio entregado a Maru Campos el pasado sábado 23 de mayo y sobre el respaldo que el Partido Acción Nacional expresó a la gobernadora chihuahuense.

Sheinbaum respondió que la FGR mantiene abiertas distintas investigaciones y que, dentro de esos procesos, ha llamado a entrevistas a diversas personas. Según explicó, estos actos forman parte de las diligencias habituales de la Fiscalía para recabar información.

Sheinbaum explica caso de Chihuahua y presencia de agentes extranjeros

La presidenta señaló que una de las investigaciones está relacionada con el caso de Chihuahua, donde se indaga la presencia de agentes extranjeros durante un operativo vinculado a un presunto laboratorio.

Sheinbaum recordó que dos agentes extranjeros fallecieron en esos hechos y precisó que aún falta que la Fiscalía explique con mayor detalle lo ocurrido. La mandataria indicó que, hasta donde se tiene conocimiento público, la FGR ha entrevistado a varias personas de la Fiscalía de Chihuahua y, como parte del procedimiento, también llamó a declarar a la gobernadora Maru Campos.

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La presidenta insistió en que esa citación no significa que la mandataria estatal esté imputada por algún delito, sino que fue requerida para una entrevista dentro de la investigación.

FGR también investiga caso de Sinaloa y solicitud de extradición de EU

Sheinbaum también se refirió al caso de Sinaloa, relacionado con una solicitud de detención urgente con fines de extradición enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 mexicanos.

En ese contexto, explicó que la FGR realiza entrevistas a distintas personas, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, un senador y una persona que también se encuentra con licencia en la Presidencia Municipal de Culiacán.

La mandataria agregó que dos personas más se entregaron, aunque no abundó en detalles sobre sus identidades ni sobre el avance de la investigación.

Presidenta pide esperar información de la Fiscalía

Claudia Sheinbaum sostuvo que corresponde a la Fiscalía General de la República explicar el curso de las investigaciones y los procedimientos realizados.

#MañaneraDelPueblo. “Son procedimientos” de la @FGRMexico y no se le imputa ningún delito a los funcionarios de Sinaloa y a la gobernadora de Chihuahua que fueron citados a declarar, afirma @Claudiashein pic.twitter.com/czLcYThoa0 — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) May 25, 2026

Reiteró que, por la información que ha recibido, los citatorios no representan una acusación formal contra los gobernadores, sino entrevistas para integrar expedientes. Con ello, la presidenta buscó separar el carácter jurídico de las diligencias del debate político que se generó durante el fin de semana.

La declaración se produjo después de la presentación del programa “Cátedras de la Diáspora Mexicana”, encabezada por autoridades de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, en la misma conferencia matutina.

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