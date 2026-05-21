Gobierno mexicano analiza impacto de nuevas reglas financieras en envío de remesas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) mantiene una revisión de la orden ejecutiva firmada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual contempla modificaciones a los requisitos de identificación para operaciones financieras y envío de remesas. La mandataria aseguró que, por ahora, el Gobierno federal no identifica un riesgo significativo para los flujos de dinero enviados por migrantes mexicanos.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que las autoridades mexicanas analizan el alcance real de las nuevas medidas estadounidenses y sus posibles efectos sobre los trabajadores mexicanos que realizan transferencias desde territorio estadounidense. “Hasta ahora no vemos un gran riesgo”, afirmó la presidenta al ser cuestionada sobre el tema.

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La orden ejecutiva impulsada por Trump instruye al Departamento del Tesoro y a reguladores financieros a reforzar los controles de identificación y vigilancia dentro del sistema bancario estadounidense. Entre los puntos considerados se encuentran mayores revisiones sobre transferencias internacionales de bajo monto, plataformas de pago y el uso de documentos como el ITIN y algunas identificaciones consulares utilizadas por migrantes para acceder a servicios financieros.

Aunque la disposición no prohíbe directamente el envío de remesas, especialistas consideran que podría generar procesos adicionales para ciertos usuarios, principalmente migrantes sin documentación regular, dificultando su acceso al sistema financiero formal. Sin embargo, análisis económicos sostienen que una gran parte de las remesas se envía mediante canales establecidos y que los efectos podrían ser limitados.

El tema cobra relevancia debido a la importancia de las remesas para millones de familias mexicanas. Autoridades y especialistas coinciden en que será clave observar las disposiciones específicas que emita el Departamento del Tesoro estadounidense y la manera en que las instituciones financieras apliquen las nuevas reglas.