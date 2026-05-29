¡Lluvias y mucho calor! Este es el pronóstico del clima en Cancún hoy 29 de mayo

Las lluvias en la ciudad continuarán hoy viernes 29 de mayo por lo que el clima de Cancún mantendrá los cielos nublados además de chubascos aislados aunque las temperaturas descenderán ligeramente en la noche.

Debido a la continuidad de lluvias, Protección Civil de Quintana Roo recomienda a los ciudadanos tomar precauciones al momento de salir a realizar actividades en el exterior debido al pronóstico y mantenerse protegidos.

Clima de Cancún hoy

Se pronostica cielo medio nublado, lluvias con intervalos de chubascos y actividad eléctrica mientras que el viento del este y sudeste será de 25 a 35 km por hora con rachas más fuertes.

Mientras que la temperatura máxima será de 33/35°C y la mínima para mañana de 24/26°C, resumido a un ambiente caluroso con sensación térmica de 38°C.

En el resto de municipios del estado también se pronostican temperaturas superiores a los 30°C y también lluvias con chubascos y vientos fuertes.