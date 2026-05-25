De Campeche a la NASA: El científico maya Guillermo Chin inspira a jóvenes en Ciudad del Carmen

A cinco años de trabajar en el proyecto Dragonfly, que busca llegar a las lunas de Saturno como Encélado y Titán, este último con una misión programada para lanzarse en julio de 2028, el joven campechano Guillermo Adrián Chin Canché visitó Ciudad del Carmen para ofrecer una conferencia motivacional a estudiantes. Durante el encuentro, reconoció que uno de los principales retos para acercar a los jóvenes mexicanos a la ciencia es la falta de apoyos específicos y oportunidades adaptadas a las distintas realidades sociales y económicas del país.

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En el Teatro Carmelita, frente a alumnos de secundaria, el originario de Bethania, Campeche, compartió su experiencia colaborando con la NASA y exhortó a las nuevas generaciones a interesarse por la ciencia y la tecnología. Chin Canché es un científico de origen maya y estudiante de doctorado en Oceanografía Física con especialidad en atmósferas planetarias. Su labor en el equipo internacional de la misión se centra en la modelación de la atmósfera de Titán y en estudiar los fenómenos meteorológicos que podrían afectar la operación del vehículo explorador.

Durante una conferencia en el Teatro Carmelita habló sobre discriminación, bullying y los retos que enfrentó por su origen maya y orientación sexual. / Perla Prado Gallegos

Durante la charla, en la que narró su formación académica y sus viajes por el mundo como resultado de su desempeño, señaló que su intención siempre ha sido motivar a otros jóvenes a alcanzar metas grandes. Sin embargo, en dicho recinto reconoció que ha sido un camino largo y difícil, pues se ha enfrentado a la discriminación y el bullying, no solo por su origen étnico sino también por su orientación sexual.

Guillermo consideró importante que las autoridades impulsen programas más focalizados, tomando en cuenta las necesidades particulares de cada sector. También habló sobre el impacto de las redes sociales en la juventud, asegurando que no deben verse como un enemigo de la ciencia, sino como una herramienta aliada para la divulgación del conocimiento. Finalmente, el conferencista recomendó a los estudiantes ser auténticos, explorar nuevas áreas y trabajar con disciplina, pues las oportunidades llegan cuando se desarrollan las habilidades con verdadera pasión.

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JGH