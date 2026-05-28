EU e Irán alcanzan preacuerdo para desbloquear Estrecho de Ormuz; falta aval de Trump

Estados Unidos confirmó este jueves 28 de mayo de 2026 que sus negociadores alcanzaron un preacuerdo con Irán para desbloquear el Estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego vigente, aunque el entendimiento todavía necesita la aprobación final del presidente estadounidense Donald Trump.

De acuerdo con fuentes del Gobierno norteamericano citadas por la prensa, el acuerdo fue adelantado por el medio Axios y se encuentra en una fase decisiva, ya que solo falta la luz verde del mandatario republicano para avanzar hacia su aplicación.

El Estrecho de Ormuz, una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo, había sido bloqueado por Irán como represalia por la ofensiva militar impulsada por Estados Unidos e Israel. El eventual desbloqueo del paso marítimo podría reducir tensiones en los mercados energéticos y abrir una nueva etapa en las conversaciones diplomáticas.

¿Qué incluye el preacuerdo entre Estados Unidos e Irán?

Según la información difundida, el memorando de entendimiento establece que la navegación por el Estrecho de Ormuz será sin restricciones. Irán no aplicaría peajes al tránsito marítimo y Estados Unidos levantaría el bloqueo impuesto contra buques que salen o llegan a puertos iraníes.

El acuerdo también incluiría el compromiso de Teherán de no desarrollar armas nucleares, uno de los puntos centrales para Donald Trump. Sin embargo, las negociaciones sobre el enriquecimiento de uranio quedarían para una fase posterior.

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Ese tema sería abordado durante la extensión de 60 días del alto el fuego vigente desde abril. En ese periodo también se discutiría el posible levantamiento de sanciones estadounidenses y la liberación de fondos iraníes congelados en el extranjero.

Pakistán media negociaciones entre Washington y Teherán

Estados Unidos e Irán intensificaron durante la última semana sus negociaciones con la mediación de Pakistán, país que ha buscado acercar posturas para poner fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel.

Desde el fin de semana, la Casa Blanca había insistido en que un acuerdo podía concretarse en cuestión de días. Sin embargo, Irán había moderado esas expectativas al señalar que, aunque existían avances, todavía no podía hablarse de un pacto inminente.

De acuerdo con Axios, los términos principales del entendimiento fueron consensuados el martes, pero ambas partes necesitaban la aprobación de sus respectivos liderazgos. Irán ya habría dado su visto bueno, mientras Trump decidió no autorizarlo de inmediato.

🚨 SCOOP: U.S. and Iran reach deal but need Trump's final approval, officials say https://t.co/uD46gFeoB8 — Axios (@axios) May 28, 2026

Republicanos critican que el tema nuclear quede para después

La posibilidad de que las restricciones al programa nuclear iraní se negocien en una segunda fase generó rechazo entre algunos senadores republicanos cercanos a Trump.

Los legisladores han cuestionado las concesiones que Washington estaría dispuesto a hacer, especialmente si el acuerdo permite reabrir el Estrecho de Ormuz antes de resolver por completo el futuro del uranio enriquecido de Irán.

El preacuerdo llega en un momento de presión internacional por contener la escalada en Medio Oriente y evitar mayores afectaciones al comercio energético global. Aunque el entendimiento representa un avance diplomático, su futuro dependerá de la decisión final de Donald Trump y de la capacidad de ambas partes para sostener la tregua durante los próximos 60 días.

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