Elecciones en Colombia 2026: más de 41 millones de ciudadanos votan para elegir al sucesor de Gustavo Petro

Colombia inició este domingo su jornada electoral presidencial con la apertura de miles de centros de votación en todo el país, en una elección que definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro para el periodo 2026-2030.

Desde las 8:00 horas locales comenzaron a operar las casillas electorales para recibir a más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar en la primera vuelta presidencial. La jornada concluirá a las 16:00 horas, momento en el que arrancará el conteo oficial de sufragios a cargo de la Registraduría Nacional.

El acto oficial de apertura se realizó en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, con la presencia del presidente Gustavo Petro, el registrador nacional Hernán Penagos y la defensora del Pueblo, Iris Marín, entre otros funcionarios federales.

Durante su mensaje, Petro convocó a los ciudadanos a acudir a las urnas y destacó la relevancia política de la elección presidencial.

“Se define el destino del país en los próximos cuatro años”, expresó el mandatario colombiano al insistir en la importancia de la participación ciudadana para fortalecer la vida democrática.

Más de 118 mil mesas receptoras fueron instaladas

La Registraduría Nacional informó que en todo el territorio colombiano fueron instaladas 118 mil 346 mesas de votación distribuidas en 13 mil 489 puestos electorales.

De acuerdo con las autoridades, 6 mil 10 puntos de votación se ubican en zonas urbanas, mientras que 7 mil 479 corresponden a regiones rurales, con el objetivo de garantizar cobertura nacional durante la jornada electoral.

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El registrador Hernán Penagos pidió a la población participar de manera pacífica y reiteró el llamado a mantener la estabilidad democrática durante el proceso.

“Demuestren al mundo cómo se resuelven pacíficamente las diferencias políticas”, señaló el funcionario durante la ceremonia inaugural.

Once candidatos buscan la presidencia de Colombia

En esta elección participan once aspirantes presidenciales que buscan ocupar el cargo que dejará Gustavo Petro el próximo 7 de agosto.

Las encuestas previas colocan como favorito al senador Iván Cepeda, representante del oficialista Pacto Histórico. Detrás aparecen el abogado Abelardo de la Espriella, identificado con posiciones de ultraderecha, y la senadora Paloma Valencia, integrante del partido Centro Democrático.

Sin embargo, los sondeos publicados antes de la elección indican que ninguno de los candidatos alcanzaría el porcentaje necesario para obtener la victoria en primera vuelta.

El Presidente @petrogustavo hizo un llamado a avanzar hacia un sistema electoral con herramientas tecnológicas desarrolladas y administradas por el Estado colombiano.



Durante su intervención, recordó la existencia de una sentencia del Consejo de Estado sobre la propiedad estatal… pic.twitter.com/ED8ZwiaqAE — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 31, 2026

Todo apunta a una segunda vuelta presidencial

De mantenerse las tendencias reflejadas en las encuestas, Colombia tendría que celebrar una segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio entre los dos candidatos con mayor cantidad de votos.

La elección presidencial se desarrolla en medio de una fuerte polarización política y con atención internacional sobre el rumbo que tomará el país sudamericano tras el gobierno de Gustavo Petro.

Las autoridades electorales y organismos de seguridad mantienen operativos especiales en distintas regiones para garantizar el desarrollo de la jornada y evitar incidentes durante la votación.

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