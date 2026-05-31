Mundial 2026 en CDMX: aplicarán vacunas en el AICM, centrales camioneras y Fan Fest por alerta sanitaria internacional

El Gobierno de la Ciudad de México implementará a partir del próximo 3 de junio una estrategia especial de vacunación y vigilancia epidemiológica en distintos puntos de concentración masiva, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), centrales camioneras y espacios destinados a festivales futboleros relacionados con el Mundial 2026.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que estas acciones tienen como objetivo prevenir la propagación de enfermedades infecciosas ante el arribo de miles de visitantes nacionales y extranjeros que acudirán a la capital del país durante la justa deportiva.

La funcionaria explicó que, aunque actualmente existe un bajo nivel de riesgo sanitario en la Ciudad de México, el contexto internacional obliga a reforzar los protocolos preventivos debido al incremento de casos de sarampión y ébola reportados en diversas regiones del mundo.

AICM contará con protocolo especial de detección y aislamiento

Como parte del operativo, el AICM activará un protocolo integral de sanidad internacional enfocado en la detección oportuna de posibles casos sospechosos de enfermedades contagiosas.

Gasman detalló que el aeropuerto capitalino cuenta con un Subcomité de Vigilancia Epidemiológica encargado de supervisar y atender cualquier eventualidad sanitaria relacionada con pasajeros provenientes del extranjero.

Noticia Destacada Aeropuerto de Mérida: ¿habrá restricciones de vuelos por alerta de ébola rumbo al Mundial 2026?

La estrategia contempla capacidad inmediata para toma de muestras, aislamiento preventivo y aplicación de medidas de contención en caso de detectar personas con síntomas asociados a enfermedades infecciosas.

“Hay poco riesgo; sin embargo, debido a la llegada de personas de diferentes partes del mundo, existe una estrategia federal para fortalecer la detección en aeropuertos”, señaló la secretaria de Salud.

Vacunación llegará a terminales y zonas de festivales futboleros

Además del aeropuerto, las autoridades capitalinas instalarán módulos de vacunación y monitoreo sanitario en terminales de autobuses y zonas donde se realizarán actividades masivas vinculadas al Mundial de Futbol 2026.

El objetivo es reducir riesgos epidemiológicos y fortalecer la respuesta sanitaria ante el incremento de movilidad internacional que se espera durante las próximas semanas.

La Secretaría de Salud federal también emitió lineamientos específicos para la atención de posibles casos importados, especialmente relacionados con sarampión y ébola, enfermedades que actualmente mantienen vigilancia internacional reforzada.

✅😎 Un buen plan es uno con el que cuidamos nuestra salud.



🏥💉 Si aún no tienes tu vacuna contra el sarampión, ve por ella a tu Unida de Salud más cercana.



🙌 ¡Juntas y juntos nos protegemos!#VacunaSarampión #YoMeVacuno #Prevención pic.twitter.com/Kkj1TTIDKP — Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) May 29, 2026

Autoridades llaman a mantener medidas preventivas

Las autoridades de salud reiteraron que el sistema sanitario de la capital se encuentra preparado para responder ante cualquier eventualidad y subrayaron que los protocolos forman parte de medidas preventivas habituales en eventos internacionales de gran escala.

El Mundial 2026 provocará una alta afluencia de visitantes en la Ciudad de México, por lo que el gobierno capitalino busca mantener condiciones sanitarias seguras tanto para residentes como para turistas durante el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO