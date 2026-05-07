Marco Rubio anuncia nuevas sanciones contra Cuba: EU apunta a GAESA y a la élite militar de la isla

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció nuevas sanciones económicas contra Cuba, enfocadas en estructuras vinculadas con el sector militar, industrial y político de la isla.

La medida afecta de manera directa al Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado controlado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, así como a miembros de la élite del gobierno cubano.

De acuerdo con el Departamento de Estado, las restricciones forman parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para aumentar la presión financiera sobre La Habana y limitar el flujo de divisas hacia entidades que Washington acusa de sostener al aparato de seguridad del régimen cubano.

Estados Unidos mantiene desde hace décadas un embargo económico integral contra Cuba, y estas nuevas acciones amplían el alcance de su política de sanciones.

¿Qué sanciones anunció Marco Rubio contra Cuba?

Rubio comunicó que las nuevas medidas prohíben transacciones comerciales con entidades cubanas controladas por militares o vinculadas con sectores estratégicos del Estado. Esto impacta áreas como turismo, comercio exterior, logística industrial y administración de recursos, debido al peso que GAESA tiene en la economía cubana.

El secretario de Estado sostuvo que las sanciones buscan impedir que recursos provenientes de actividades empresariales terminen fortaleciendo estructuras de control político y seguridad interna. Según Washington, los ingresos de esas compañías no benefician directamente a la población civil, sino a grupos cercanos al poder en La Habana.

Noticia Destacada Presidente Díaz-Canel acusa a EU de amenazas militares “sin precedentes” contra Cuba y lanza llamado a la comunidad internacional

¿Por qué Estados Unidos apunta contra GAESA?

GAESA es considerado por Estados Unidos como uno de los pilares económicos del sistema cubano. El conglomerado tiene presencia en sectores clave como hoteles, tiendas, transporte, importaciones, finanzas y servicios asociados al turismo.

La inclusión de este grupo en nuevas restricciones limita la posibilidad de que empresas estadounidenses o personas sujetas a jurisdicción de Estados Unidos mantengan vínculos financieros directos con activos administrados por la cúpula militar cubana.

El Departamento de Estado ya mantiene una lista de entidades cubanas restringidas con las que están prohibidas ciertas transacciones financieras directas.

¿Qué dijo Marco Rubio sobre el gobierno cubano?

Rubio afirmó que la administración Trump no permanecerá pasiva frente a lo que considera amenazas del gobierno cubano a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la estabilidad del hemisferio. También advirtió que Washington continuará aplicando medidas de presión hasta que La Habana implemente reformas políticas y económicas profundas.

El mensaje confirma una línea de confrontación directa hacia Cuba, en contraste con etapas anteriores de acercamiento diplomático. Rubio, de origen cubano, ha sido uno de los principales promotores de una política dura contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

. @SecRubio - Las sanciones de hoy demuestran que la Administración Trump no se quedará de brazos cruzados mientras el régimen comunista de Cuba amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio. Continuaremos tomando medidas hasta que el régimen realice todas las reformas… https://t.co/HLhfUlbDvm — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) May 7, 2026

¿Qué impacto podrían tener las sanciones en Cuba?

Las medidas pueden profundizar las dificultades económicas de Cuba, especialmente en sectores que dependen de divisas, importaciones, turismo e inversión extranjera. También podrían complicar la adquisición de suministros técnicos y maquinaria para empresas estatales o controladas por instituciones militares.

Aunque Washington sostiene que las sanciones buscan presionar al gobierno y no a la población, organismos y analistas han advertido que este tipo de restricciones pueden agravar la crisis económica interna. Para la administración Trump, sin embargo, no habrá concesiones mientras no existan cambios políticos y económicos considerados suficientes por Estados Unidos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO