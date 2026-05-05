Trump pide a Irán “actuar con inteligencia” y llegar a un acuerdo: “no queremos entrar ahí y matar gente”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a Irán “hacer lo inteligente” y avanzar hacia un acuerdo, luego de los recientes ataques con misiles y drones atribuidos a Teherán contra fuerzas estadounidenses y Emiratos Árabes Unidos, pese a la tregua declarada el pasado 8 de abril.

Desde el Despacho Oval, Trump fue cuestionado por periodistas sobre la situación con el régimen iraní y evitó definir con precisión qué acción representaría una violación formal del alto el fuego. Sin embargo, lanzó una advertencia breve: “ya se enterarán”.

¿Qué dijo Trump sobre Irán y un posible acuerdo?

Trump aseguró que su gobierno no busca una intervención militar abierta contra Irán, aunque mantuvo un tono de presión hacia Teherán.

“Deberían hacer lo inteligente, porque no queremos entrar ahí y matar gente, de verdad”, expresó el mandatario estadounidense.

El republicano insistió en que no quiere escalar el conflicto, pero dejó abierta la posibilidad de responder si Irán continúa con acciones militares en la región.

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Sus declaraciones llegan en un momento de tensión en el Golfo Pérsico, donde Estados Unidos impulsa operaciones para proteger el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz, una zona clave para el comercio energético mundial.

¿Por qué aumentó la tensión entre Estados Unidos e Irán?

La tensión escaló después de que Emiratos Árabes Unidos denunciara nuevos ataques con misiles y drones provenientes de Irán. De acuerdo con reportes internacionales, se trató del segundo día consecutivo de ofensivas, pese a la tregua vigente entre Washington y Teherán.

A la par, autoridades iraníes advirtieron que la situación en el Estrecho de Ormuz es “insostenible” para Estados Unidos, mientras fuerzas estadounidenses reportaron acciones para mantener abiertas rutas de navegación en la zona.

US President Donald Trump told reporters in the Oval Office that Iran's military has been reduced to firing "peashooters" and that Tehran privately wants to make a deal despite its public saber-rattling.



He also heaped praise on the US blockade of Iranian ports in the region.… pic.twitter.com/p6qIR0E3ZZ — GDN Online (@GDNonline) May 5, 2026

¿Qué está en juego en el estrecho de Ormuz?

El Estrecho de Ormuz es uno de los pasos marítimos más importantes del mundo para el transporte de hidrocarburos. Por ello, cualquier escalada militar entre Estados Unidos e Irán puede impactar el comercio internacional, los precios de la energía y la estabilidad de Medio Oriente.

Aunque Trump evitó precisar cuál sería la línea roja para considerar rota la tregua, su mensaje apunta a mantener presión sobre Teherán para alcanzar un acuerdo, mientras Washington advierte que responderá si sus fuerzas o aliados en la región son atacados.

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